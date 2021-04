Feirer 70 år i dag: Her blir jeg, og dere får meg ikke ut herfra!

Nyheter

– Det er rare greier, jeg tenker på i min ungdomstid som tidlig rock n' roller, da syntes jeg det hørtes usannsynlig ut at man skulle bli 30 år. Jimi Hendrix og Janis Joplin gikk begge bort før de fylte 28. Å bli 30 så jeg på som ganske usannsynlig. Men nå ser jeg jo at mange av de andre heltene mine er blitt både 80 og 90 år, så det går vel an.