Oppdal drar folk ut av Rennebu

Det viser eksklusive flyttetall som OPP har fått tilgang til gjennom et stort mediesamarbeid mellom norske lokalaviser, NRK og Senter for undersøkende journalistikk. Det er NRK som har fått Statistisk sentralbyrå til å kartlegge flyttestrømmene i prosjektet «Den store folkevandringa».

Tallene viser hvor folk har flyttet fra og til siden årtusenskiftet, og for Rennebu sin del viser oversikten at det er Oppdal som trekker flest ut av nabobygda i nord..

Det er nesten like mange rennbygg som har flyttet til Oppdal som til Trondheim i 20-årsperioden 2000-2019.

340 rennbygg har flyttet til Trondheim siden 2000, 327 har tatt den kortere turen sørover til Oppdal.

De andre kommunene i regionen har på langt nær så stor trekkraft som Oppdal. 107 rennbygger har flyttet til Melhus, 103 til Midtre Gauldal og 101 til Meldal.

Positivt flytteregnskap

Tallene viser også tilflytting, og hvor tilflytterne kommer fra. Slik kan en få et flytteregnskap mellom kommunene, og det viser at 222 oppdalinger flyttet til Rennebu. Det gir altså en netto utflytting fra Rennebu til Oppdal på 105 på knapt 20 år, mens det tilsvarende er 54 i netto utflytting til Trondheim.

Det er altså Oppdal som i størst grad tapper Rennebu for innbyggere.

For nabokommunene er flytteregnskapet langt hyggeligere lesning for Rennebu.

Meldal + 10

Midtre Gauldal +23

Melhus +11

Orkdal -26

Rennebu hadde over 3000 innbyggere i årene 1981-1986, siden har det falt jevnt nedover mot dagens folketall på 2454. Siden årtusenskiftet har folketallet falt med 246 innbyggere.

Hadde det ikke vært for innvandring ville det sett langt dårligere ut. For mens 75 utledninger har flyttet ut av Rennebu i perioden, har 213 utlendinger ankommet Rennebu. Det gir et innvandringsoverskudd på 138.

Mistet tusen til byen

For Oppdal er det Trondheim som trekker, nesten tusen oppdalinger har flyttet til Trondheim siden årtusenskiftet. Oslo drar også mange vekk fra Oppdal mens 222 oppdalinger har tatt turen til Rennebu. Også Melhus, Sunndal og Bergen har tatt imot mange oppdalinger de siste 20 årene.

Motsatt vei er det også Trondheim som topper med Rennebu, Oslo og Sunndal på plassene bak.

For Oppdal er også innvandringsregnskapet positivt, 896 har kommet fra utlandet, ikke minst som følge av mye arbeidsinnvandring fra Øst-Europa, mens 307 har flyttet ut.

Det er 589 i pluss, som gjør at folketallet i Oppdal har gått opp med snaut 700 innbyggere siden årtusenskiftet.

Menn til Trondheim, kvinner til Oslo

Ser vi på kjønnsbalansen i inn- og utvandringen ser vi følgende trekk for Oppdal og Rennebu:

Trondheim drar menn: Det er langt flere menn enn kvinner som flytter fra Trondheim til Oppdal. Det er også klar overvekt av menn som flytter fra Oppdal til Trondheim. Det samme bildet ser vi i Rennebu, om enn ikke like tydelig som for Oppdal.

Oslo drar kvinner: Det er flere kvinner enn menn som kommer flyttende til Oppdal fra Oslo, og flere kvinner enn menn flytter fra Oppdal til Oslo. Oslo er ikke like attraktiv i Rennebu, men også her er det kvinner som er i overvekt.





Den store folkevandringa Hvor flytter folk til og fra, hvorfor flytter de og hvilke konsekvenser får det hvor folk i Norge velger å bo?

«Den store folkevandringa» er et samarbeidsprosjekt mellom lokalaviser organisert i Landslaget for lokalaviser (LLA), Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) og NRK.

Sammen lager vi journalistikk om flyttestrømmene som endrer Norge.