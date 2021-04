Massevaksinering kan bli utsatt 8-12 uker

Nyheter

Johnson & Johnson-vaksinen er satt på pause i USA etter funn av seks alvorlige blodpropptilfeller blant de vaksinerte. Produsenten har derfor valgt å utsette Europa-utrullingen. Det kan utsette massevaksineringen i Norge med opptil tolv uker.

Bare i juni skulle det etter planen komme i underkant av en million doser av Johnsen & Johnsen-vaksinen til Norge. Vaksinen skal i motsetning til Pfizer og AstraZeneca-vaksinene kun settes én gang.

– Forsinkelsen blir betydelig om AstraZeneca- og Johnson & Johnson-vaksinene ikke tas i bruk, et sted mellom åtte og tolv uker har vi estimert. Men det vil først og fremst ha noe å si for de yngre, sa avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) på en pressekonferanse tirsdag.

Dersom verken AstraZeneca- eller Johnson & Johnson-vaksinen blir tatt i bruk, kan vaksineringen av alle over 18 år bli forsinket i inntil tolv uker, sa Vold.

Det kan bety at vaksineringen av alle over 18 år i Norge først er ferdig i oktober.

Johnson & Johnson-vaksinen gis i bare én dose og skulle etter planen gjøre 1,9 millioner nordmenn fullvaksinerte innen august.

– Det er en dårlig nyhet for oss, for i juni skulle vi ha vaksinert veldig mange med denne vaksinen. Da hadde vi fått et stort volum som ville sørge for at mange hadde vært ferdig vaksinert inn i sommerferien. Nå vil mange ha fått første dose, som gir god beskyttelse, men det kan bli en forsinkelse før alle er fullvaksinert, sier Erna Solberg til NTB.

Førstestikket kan redde sommeren

Solberg understreker at det ikke vil ta tolv uker mer før alle har fått første vaksinestikk.

Selv én dose med vaksinene som krever to doser, gir en viss beskyttelse. Det kan være det som redder nordmenns håp om en mer normal sommer.

– Det er sluttdatoen for når alle er ferdig fullvaksinert som kan bli forsinket med tolv uker. Det som er så spesielt, er at det er en éndosevaksine, som gjør at du blir ferdig mye tidligere. Men det blir ikke en så lang utsettelse før folk har fått ett stikk, sier Solberg.

AstraZeneca-vaksinen er satt på pause av norske myndigheter, FHI vurderer om de som har fått første dose uten bivirkninger også kan få andre dose. 130.000 nordmenn er vaksinert med denne vaksinen, først og fremst helsepersonell.

Rennebu er i landstoppen i andel vaksinerte, blant annet som følge av at de fikk tildelt mange doser med AstraZeneca-vaksinen.