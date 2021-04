Foreslår E6-tunnel forbi Fagerhaug

Nyheter

Onsdag gikk fristen ut for å komme med innspill til planarbeidet for ny E6 forbi Fagerhaug. I følge Idar Lillebo i Statens vegvesen hadde det frem til i går ettermiddag kommet 17 innspill etter informasjonsmøtet 17. mars, som viste at interessen for planarbeidet er stor. Over 100 deltagere var med på det digitale møtet.