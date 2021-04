Gjør klar skieldoradoet

Nyheter

– Jeg vil ikke siteres på at det blir «perfekt», for det er væravhengig, sier Erik Dale erfarent. Men han innrømmer at han tror det kan bli bra. Onsdag formiddag er det mye snø som skal kjøres ned, men hvis været blir som det er varslet nå, kan det bli en riktig så bra helg for den som har lyst til å ta fram langrennskiene.