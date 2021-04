– Vi vil aller helst jobbe

Mastaneh Jansepar (39) er permittert fra jobben ved Quality Skifer hotell.

– Det er slitsomt, sier hun nøkternt.

De ansatte fikk jobbe for fullt i fjor sommer, men hotellet stengte ned fra november.

– Du vet aldri når du kan på jobb, eller når du blir permittert igjen. Alt er veldig uforutsigbart, sier Jansepar.

– Vi var veldig usikre om vi kunne komme tilbake.

Hun forklarer at økonomisk er det en tøff situasjon å stå i.

– Man kan bare jobbe et visst antall timer, så man må være flink til å passe på. Samtidig er man glad i jobben sin, og tar gjerne de timene man får. Jeg vil heller jobbe enn å sitte hjemme.

Hun legger fortrøstningsfullt til:

– Det kommer bedre tider. Og mange har det verre enn meg.

– Blir engstelig

I begynnelsen av den stille uken, er veldig mye stillere enn det man er vant til på Quality Hotel Skifer. Men noen gjester er det, blant annet familien Temberu Hansen som er på gjennomreise med mål om Smøla.

Sidsel Hindseth (46) sjekker dem rutinert ut av hotellet, og resepsjonisten ønsker dem god tur videre.

– Det er fremdeles trivelig å være på jobb og ta vare på de gjestene vi har, sier hun.

Hinseth er en av de mange som opplevde å bli permittert da koronaen brøt ut i mars i fjor. I første omgang var hun uten jobb fram til juni.

29 374 trøndere (11,8 prosent av arbeidsstyrken) opplevd å bli permitterte i løpet av det siste året.

Røros har hatt størst andel permitterte, med 17 prosent, mens Oppdal følger rett bak med 16,1 prosent. Det viser tall fra Nav Trøndelag.

Det er særlig reiseliv, butikk og bygg- og anleggsbransjen som har vært hardt rammet av endringer i nasjonale tiltak som har medført at virksomheter har blitt både nedstengt og fått utfordrende drift med strenge smitteverntiltak og store begrensninger i tilbud og antall gjester.

Både skiheisene og hotellene i Oppdal stengte ned da Norge innførte strenge tiltak i mars i fjor, og gjennom det siste året har det vært flere runder med permitteringer som følge av nye innstrammingstiltak.

– Det er ikke noe gøy, man vil jo ikke ha fri når man ikke er på jobb, sier Hinseth, og forklarer at det å ha fri ufrivillig, føles ugreit.

– Man blir engstelig for jobben sin, og lurer på hvordan det skal gå, og i tillegg kjenner man hvor glad man er i jobben sin, forteller Hinseth, som har jobbet i resepsjonen ved Quality Hotel Skifer i åtte år.

Hindseth selv har jobbet litt siden januar.

– Jeg er permittert, og nå var det håp om å skulle få jobbe mer. Men så kom dette, og nå er alt usikkert igjen, sier hun om at regjeringen innførte nye innstramminger før påske.

Ved hotellet har mange vært inne og jobbet noe, i allefall det de kan uten at de taper penger.

– Det er en del å sette seg inn i, for man kan jobbe seksti prosent av stillingsandel uten at vi taper på det, forklarer hun. Selv kan hun jobbe 13 timer i uka.

– Man blir nødt til å være litt «kynisk» for å berge seg best mulig ut av det økonomisk. Men jeg vil helst være på jobb, sier hun. Og legger til:

– Det er det vi egentlig vil, alle sammen. Det er jo det som er høydepunktet.

Brå endring

I fjor hadde overnattingsbedriftene i Oppdal et samlet snitt på 100 overnattingsgjester per døgn fordelt på Oppdal Turisthotell, Quality Hotel Skifer og Oppdal gjestetun.

Ut fra situasjonen koronapandemien har skapt er dette slett ikke katastrofalt dårlig, men heller ikke bra når man sammenlignet med et normalår, ifølge Erik Sæther, hotellvert ved Oppdal turisthotell.

Nav-leder i Oppdal og Rennebu, Arnt Hove, sier det har vært et krevende år.

– Det ble en skikkelig endring den 12.mars da landet stengte ned, vi spratt opp i 500 ledige i kommunene våre, og Oppdal var den sjuende kommunen i landet med høyest ledighet i mars.

– Hva tenkte du da?

– Det var skummelt å se det, og å tenke på hvordan vi skulle klare å håndtere det, sier Hove.

Mange husker kanskje at både Hans Bøe og Hove gav ut sine egne telefonnummer slik at folk kunne få raskest mulig hjelp i kaoset som oppstod nasjonalt de første ukene.

– Mange som tok kontakt med oss hadde aldri vært i kontakt med Nav tidligere, og det var nytt både for dem som skulle søke om dagpenger under permittering, og for bedriftene som måtte permittere.

Tok lang tid å få penger

Rimelig raskt måtte det på plass nye ordninger.

– Kritikken om at det tok litt tid før folk fikk pengene sine har jeg forståelse for. Det var veldig mange som henvendte seg, og i tillegg skulle sentrale myndigheter vedta nye kompensasjonsordninger. Men én ting er å vedta dem, de skulle også sette ut i livet, og det var en krevende situasjon. Dette førte til at det var mange som havnet i vanskelige situasjoner økonomisk.

– Det kom midlertidige løsninger som vi mente kompenserte ganske bra.

– Merker man fortsatt etterdønningene?

– Vi er ikke helt over det ennå nei. Ser vi markedet Oppdal og Rennebu er det bare heim og Selbu som har lavere ledighet enn oss, men vi har fortsatt mange som er permittert. Når det gjelder delvis ledige er vi på samme nivå som i fjor, før korona.

– Er det mange som har funnet seg nye bransjer?

– Ja, det er nok en del som har tenkt nytt og funnet på nye ting, både de som ble arbeidsledige men også bedriftene, som har funnet nye måter å jobbe på. Og det er jo bra.

Fortsatt er det noen bransjer som er hardest rammet.

– Reiseliv og turisme merker det hardest. For eksempel i byggenæringa har det gått bra.

Handelsnæringa var det mange som gikk ut i permittering, men der ble det et godt år.

– Samtidig har vi kikket inn i glasskula og sett på årene framover. Vi ser at det vil bli stort behov for arbeidskraft, det som bekymrer litt er omstillingen som må til; vi ser at det er en del kompetansekrevende arbeidsplasser som dukker opp framover.

Det er absolutt grunn til å være optimistiske, for det vil være stort behov for arbeidskraft framover. Det vil imidlertid bli store krav til utdanning og omstilling. Det må til for å kunne henge med.

– Positivt at eierne satser

Sidsel Hinseth forteller at det er knyttet mye følelser til det å være permittert.

– Vi hører om folk som blir oppsagt andre steder og vi blir bekymret for det. Men samtidig, det er de som har det verre enn meg, så det å savne jobben sin setter ting i perspektiv.

Sommersesongen i fjor gav håp om at det kan gå mot lysere tider også i år.

– Jeg har tro på at vi kommer tilbake. Det er rolig nå, men jeg forventer at det smeller igang igjen når sommeren kommer, og folk skal feriere innenlands. Jeg tror vi får tilbake en ny normalitet.

Nyheten som kom forrige uke, der eierne avslører at de vil bygge ut hotellet med en helt ny fløy til 100 millioner kroner, gjorde godt for usikre ansatte.

– Det er veldig positivt at de vil bygge ut. Det hadde de ikke gjort om de ikke hadde tro på dette.