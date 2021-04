Nyheter

Andrea Skogtrø Eggan jobber som barne- og ungdomsbibliotekar ved Oppdal Bibliotek, og det er ved siden av denne jobben at hun har engasjert seg i prosjektet «Lilleby». I forrige uke mottok de 150.000,- i støtte fra Filminvest, som er et investeringsfond for filmproduksjon i Trøndelag og Innlandet.