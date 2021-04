Tine hedrer to gårdbrukerpar

Nyheter

Fire melkeprodusenter ble nylig belønnet med Tine sin 10-års plakett for god og klassefri melk.

Rennebu produsentlag gjennomførte også i år sin årssamling i koronavennlig stil på nettløsningen Teams.

I forbindelse med årets årssamling var det to melkebruk som har gjort seg fortjent til hedersbeviset for levering av elitemelk og godt husdyrhold. Disse produsentene ble feiret under et høytidelig kaffeslabberas sammen med representanter fra arbeidsutvalget i Rennebu produsentlag.

– Ragnhild og Arild Stene, og Judith og Stig Kristiansen er to dyktige gårdbrukerpar vi er heldige å ha her i Rennebu, sier produsentlagsleder Solveig Kvam med et stort smil.

Begge brukene har fornyet og oppgradert fjøsene sine de siste årene til løsdrift og satt inn melkerobot, forteller hun.

Det er strenge kvalitetskrav i melkeproduksjonen i dag. Bakterietall, celletall, fett- og proteinprosent og frie fettsyrer avgjør klasse og ikke minst pris til leverandør.

For å gjøre seg fortjent til 10 års-plaketten må all leveranse innfri de strenge kvalitetskravene, noe som krever både kunnskap og nøye stell fra melkeprodusentene, hver eneste dag.

De fire bøndene har virkelig gjort seg fortjent til Tines hedersbevis, etter at de i alle disse årene har forsynt den norske befolkning med trygg, frisk og god melk.

Satsingen hos bøndene tyder på at de har troen på framtida og forhåpentligvis sikter de seg inn på Tines høyeste utmerkelse som er melkespannet for 25 sammenhengende år med levering av feilfri melk. På veien dit kan de klare sølvtina som er 15 sammenhengende år.

– Takk for maten, og gratulerer så mye til dere alle sammen, dere er til stor inspirasjon for alle oss andre i produsentlaget!