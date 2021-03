Disse 11 bygningene i sentrum skal beskyttes bedre

Nyheter

– Det har vært et stort engasjement, og vi har fått 23 innspill til planen, sa kulturkonsulent Sjur Vammervold da Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester behandlet den nye kulturminneplanen for Oppdal tirsdag.

Planen foreslår blant annet at 11 eldre bygninger i Oppdal sentrum skal få særlig beskyttelse mot store ombygginger og tas spesielt hensyn til ved nye byggeprosjekt i nærheten.

De 11 byggene det gjelder er, med byggeår i parentes:

Oppdal turisthotell (1924)

Oppdalsbanken (1955/56)

Mølla (1932/33)

Husfliden (1932/34)

Gamle brannstasjonen (1946/1947)

Nedre del av Aunevegen med:

Grøsethkafeen (1966)

Rostenhuset (1922)

Vekve (1918)

Solberg (1925)

Heimtun (1923)

Røddesneshuset (1924)

Retningslinjene som foreslås for disse 11 bygningene skal ikke være til hinder for dagens drift og videreutvikling av området, men samtidig legges det føringer på bruken av dem:

Å reparere framfor å bytte ut bør være et prinsipp å jobbe etter ved istandsetting.

Nye tiltak på og nær de omtalte bygningene skal tilpasses kulturmiljøet og dets bebygde omgivelser.

Tilbakeføring til byggets opprinnelige form og materialbruk tillates.

Takdekkematerialet skal primært være skifer.

For Oppdal turisthotell sin opprinnelige del fra 1925, foreslås i tillegg følgende bestemmelse, som vil være rettslig bindende for eier: «Enhver form for utskifting av eksteriør og vesentlig innvendig ombygging er etter Plan- og bygningsloven § 20-1 søknadspliktig med høring til Trøndelag fylkeskommune».

Gir opp Fjøsnebua

I planen påpekes det at det er flere eiendommer i nedre Aunevegen med lang og rik historie som Hotell Nor og Fjøsnebua med bokhandelen og låven bak.

«Store endringer medfører at Hotell Nor vanskelig kan representere og formidle hele tidsperioden det har vært representert. For Aunevegen 4 foreligger det utbyggingsplaner for låven og Fjøsnebua. Den gamle bokhandelen er et interessant bygg, men anses ikke viktig nok om de andre byggene på eiendommen forsvinner. Plasseringen av Fjøsnebua er svært langt ut i Aunevegen, som medfører utfordringer med å bevare den fremre delen ved en eventuell utbygging. Selv om de immaterielle kulturminnene er store, så er det vanskelig å se hvordan dette skal kunne tas vare på gjennom disse to byggene. Det anses derfor viktigere at fremtidig utvikling tar hensyn til strøkkarakter og de byggene som er valgt til å representere området.», heter det i planen.

Beboeraksjon

Dermed ble det delvis gjennomslag for beboeraksjonen OPP skrev om i februar i fjor. Der skrev en rekke beboere og andre under på et opprop ført i pennen av Børge Dahle – med mål om å verne Aunevegen mot utbygging. Blant de som støttet forslaget var både tidligere ordfører Per Asphaug og biskop emeritus, Tor Singsaas, som begge bor i Aunevegen. Aksjonen kom i kjølvannet av oppslaget om at Fjøsnebua kan bli revet til fordel for nytt leilighetsbygg.

Samtidig har det også vært mange merknader og kritiske kommentarer til byggingen av Marion Eiendoms Auneparken nederst i Aunevegen.

– Jeg synes det er veldig viktig at Aunevegen blir bevart bygningsmessig og estetisk slik den har vært. Denne vegen har noe av Oppdals eldste boligbebyggelse, sa Tor Singsaas til OPP.

Nå vil ihvertfall den nederste bebyggelsen få et større vern.

10 hensynssoner

Sju nye ulike kulturhistoriske miljø i Oppdal har blitt utpekt som nye hensynssoner i kulturminneplanen, tre områder er i dag hensynssoner i kommuneplanen og foreslås utvidet.

Skarvassosen (sørenden av Skarvatnet)

Oppdal kirke

Drivstua

Nå foreslås sju nye hensynssoner, som er områder som politikerne mener bør tas ekstra hensyn til i kommuneplanens arealdel. To av dem får bestemmelser som gir rettslig bindende begrensinger på bruken av et areal.

Lo gravfelt på Driva

Russergraven

De fem andre får retningslinjer som er føringer på bruken uten at de er rettslig bindende.

Vognillsbua

Vindalsgardene

Pilegrimsleden-Kongevegen over Dovrefjell

Gissingerdalen skiferbrudd

Gjevilvasshytta

Utvalgte bygg i Oppdal sentrum (her får turisthotellet bestemmelser som er rettslig bindende)