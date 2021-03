Bygger ut hotellet for 100 mill.

Nyheter

Allerede da hotellet åpnet i 2010 hadde investorene klare planer om både byggetrinn to og tre. I 2017 lanserte hotelleierne Skifer Signatur, et tilbygg vinkelrett på dagens hotellfløy mot gamle E6 med 27 leiligheter for boligformål.

– Vi hadde ikke nok forhåndssalg til å realisere prosjektet, forteller Ansnes.

Men kommunen sa i desember 2017 nei til rammesøknaden fordi prosjektet hadde for få parkeringsplasser for lite i forhold til kravet.

Resultatet ble at Skifer Signatur ble lagt på is. Tre år senere tas det fram igjen med planlagt salgsstart i mai av det som nå er gjort om til 27 rene fritidsleiligheter. Da går utbyggerne klar av parkeringskravet.

– Vi satser på byggestart i år, og ferdigstillelse høsten 2022, sier en optimistisk Bjørn Ove Ansnes.

Tre gode grunner

– Vi har stor tro på dette, og vi har allerede fått henvendelser fra potensielle kjøpere. Aktiv Eiendomsmegling har også ståltro på prosjektet. Markedet for fritidsleiligheter i Oppdal har aldri vært bedre enn nå, sier Ansnes og ramser opp flere grunner til at timingen er riktig:

Utviklingen av Oppdal sentrum med mange nye spisesteder og innovasjonssenteret med utleie av kontorlokaler, Norges høyeste klatrevegg har gitt Oppdal et løft. – Oppdalstrappa vil øke attraksjonen ytterligere, understreker Ansnes.

Koronapandemien med stengte grenser og lite utenlandsferie har som OPP tidligere har omtalt gitt voldsom stor etterspørsel etter fritidsboliger i Oppdal. – Folk selger i Åre og reinvesterer i Oppdal, kommenterer Ansnes.

Fritidsleiligheter i sentrum fanger opp et voksende marked som etterspør mer bærekraftige fritidsboliger.

– Her kan folk ta toget til Oppdal og gå tørrskodd til leiligheten. Dessuten er det arealeffektivt. Vi bygger 27 leiligheter på arealet til ei ordinær hyttetomt, sier Bjørn Ove Ansnes som viser til debattinnlegget Børge Dahle skrev om en bærekraftig fritidsnæring i OPP nylig.

– Det er bedre å videreutvikle Oppdal sentrum enn å fortsette å bygge ned fjellheimen, kommenterer Ansnes.

Tegnet om

Planene fra 2017 er tegnet om. Borte er konferanserommene som var tegnet inn i 1. etasje, konferansemarkedet ble presset med koronapandemien. Nå er det 2500 kvadratmeter fordelt på én etasje med parkering og tre med leiligheter.

– Vi har 150 kvadratmeter ledig i buen mot vest der vi håper å etablere et aktivitetstilbud sammen med en samarbeidspartner. Vi ønsker å videreutvikle Skifer som et aktivitetshotell.

For hotelleierne har tro på at veksten for hotellet framover vil komme i ferie- og fritidsmarkedet. Derfor kan kjøperne av de 27 selveierleilighetene, om de vil, la hotellet leie ut rommene når eierne selv ikke bruker de. Slik kan det frigjøres 60-70 nye varme senger, i sentrum.

– Men eierne bestemmer selv om de vil leie ut, det vil ikke være noen utleieplikt, presiserer Ansnes.

Tar leilighetskjøperne toget til Oppdal lover Ansnes at hotellet stiller opp med med både lader til hver p-plass og elbil-utleie. Skibuss, og i framtida kanskje også førerløse busser, kan ta folk ut i skiheiser og løyper, påpeker Ansnes.

Flomanalyse

Det har gått bare fjorten dager siden hotelleierne bestemte seg for å sette fortgang i utbyggingsplanene. Noen detaljer på balkongene og fasaden skal endres, ellers forandrer ikke investorene noe på høyde eller volum. Ansnes regner med at godkjenningen skal gå greit.

– Dere er ikke redd for at byggeboom og prispress fra entreprenører som har mer enn nok å gjøre?

– Nei, det har vi sjekket ut, vi går ut til flere, og vil ha mest mulig arbeid lokalt.

Det er ett lite skjær i sjøen, flomanalysen fra 2018 viser at Skifer Hotel ligger utsatt til for en 100-årsflom. Derfor er hotellutbyggingen som med den nye brannstasjonen avhengig av at brua over gamle E6 byttes ut. Fylkeskommunen og kommunen er i dialog om en spleis.

– Det må løses. Jeg er trygg på at vi kommer i mål, sier Ansnes om et leilighetsprosjekt der prisene går fra omlag 3 millioner til rundt 8 millioner kroner for leiligheter fra 64 til 134 kvadratmeter.

– Det er flere som har helt uoppfordret har spurt meg om ikke Skifer Signatur snart tas fram igjen. Jeg tror ikke eierne kunne funnet et bedre tidspunkt å plukke fram igjen planene, sier hotellsjef Michael Thomson til OPP.