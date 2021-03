Påskegudstjenestene  avlyses for andre år på rad

Nyheter

Kort tid etter at regjeringen tirsdag kveld presenterte nye nasjonale smittevernstiltak, besluttet Den norske kirke å anbefale at alle gudstjenester avlyses frem til 12. april. Dette tas til følge i Nidaros bispedømme, og det betyr at det ikke blir noen ordinære gudstjenestefeiringer i påsken., går det frem av en pressemelding fra fungerende Nidaros-biskop Ragnhild Jepsen.

- Det er trist at vi for andre år på rad må avlyse gudstjenestene i påsken. Det er likevel viktig at vi deltar i denne nasjonale dugnaden, sier Jepsen.

Vanskelig å forstå

I store deler av Trøndelag, og i Trondheim, har det de siste dagene vært et lavt smittetrykk. Det kan gjøre det vanskelig å forstå at kirkedørene må stenges påpeker Jepsen. Hun understreker likevel at det er avgjørende å at alle menighetene i Nidaros følger opp, slik at det nasjonale smittetrykket kan reduseres. Dette blir spesielt viktig i påskeferien, hvor man må regne med mer mobilitet.

- Så vil det bli et digitalt tilbud, slik at folk kan få mulighet til gudstjenester på skjerm alle dager i påsken. Dette vil være tilgjengelig på nettsidene til Den norske kirke, Nidaros bispedømme og noen lokale menigheter, sier Jepsen.

Sokneprest Arne Aspeland hadde nettopp blitt orientert om bispedømmerådets avgjørelse da OPP tok kontakt onsdag formiddag. Om det blir digitale gudstjenester her, er uvisst.

– Det er for tidlig å si hva vi eventuelt gjør i Oppdal, sier Aspeland. I påska i fjor gjennomførte den lokale menigheten flere digitale gudstjenester.

–Vi vil også vurdere om vi kan ha åpen kirke med tekstlesing og nattverd, men da ikke som en ordinær gudstjeneste, sier Aspeland. I jula i fjor gjennomførte menigheten kirkevandringer som fungerte godt ut fra smittevernhensyn.

Jepsen peker på at påsken er kirkens store høytid, og jeg forstår at mange i dag er lei seg over å ikke kunne feire den i kirken.

– Men nå er det viktig at vi alle tar dette taket for å få ned smittetallene, sier den fungerende biskopen i Nidaros.

Begravelser, vigsler og dåp

Selv om gudstjenestene avlyses de neste ukene, vil begravelser, vigsler og dåp kunne gjennomføres som planlagt. Det er tillatt å gjennomføre begravelser med 50 deltakere, eller færre der det er strengere lokale tiltak. Vigsler og dåp er underlagt de nasjonale begrensninger på 20 deltagere (innendørs). De nye nasjonale tiltakene påvirker ikke barne- og ungdomsarbeidet i kirken.

– Veilederen sier at arrangementer som ikke kan utsettes kan gjennomføres. Og oppstandelsesgleden kan jo ikke utsettes, humrer Aspeland, som understreker at de lokalt uansett vil følge de nasjonale retningslinjene.

– Hva anbefaler du folk å gjøre i kirketida når de ikke kan gå på gudstjeneste?

– De kan følge gudstjenester på radio og tv, eller gå på tur. Så kan man jo folde hendene når klokka er 11.