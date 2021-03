Nyheter

- Påska i fjor var merkelig stille her i Rennebu. Det er mye å ta igjen. Denne påska er det ikke noe hytteforbud og vi ønsker velkommen til påskefjellet. Situasjonen er i stadig utvikling og det er viktig for oss å opplyse om at endringer kan komme raskt. Men slik det er i Rennebu i dag, tror vi på at et godt samspill og trygge spilleregler vil gi en god påske for alle.