Ber butikker ansette vakter

Nyheter

Onsdag ettermiddag sendte ordfører Geir Arild Espnes og koronagruppa i Oppdal ut en pressemelding med oversikt over de anbefalinger og regler som gjelder for påska.

Tirsdag kom nye nasjonale retningslinjer med blant annet forbud mot skjenking av alkohol.

Det er ikke registrert noen smittede av covid-19 i Oppdal nå, og det er heller ingen som sitter i karantene. 28 personer ble testet på mandag, og det er forventet at omtrent samme antall vil teste seg onsdag.

Tiltakene som ble innført ved lokal forskrift den 17. mars. oppheves fra klokken 23.00 i kveld, 24. mars.

Koronagruppen oppfordrer alle i Oppdal til å overholde de nasjonale rådene og reglene.

Det anmodes i pressemeldingen om at bedrifter/butikker foretar en ny beregning av hvor mange som kan oppholde seg i lokalet for å kunne overholde avstandskravet på 2 meter.

Det oppfordres videre til at butikker og andre steder hvor det er mye folk ansetter vakter som passer på at antallsbegrensning og avstandskrav overholdes.

Samtidig trer nye nasjonale tiltak i kraft fra klokken 00.00 den 25. mars. Frem til 12. april gjelder følgende råd:

Sosial kontakt

Hold 2 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene.



Maks to gjester på besøk. Ha kontakt med de samme over tid.

Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.

Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.

Velg helst utendørsaktiviteter. Unngå å oppsøke steder der mange er samlet, og der det ikke er lett å holde avstand.

Bruk munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand. Det er munnbindpåbud i Oppdal.

Reiser og handling

Alle reiser som ikke er nødvendige utsettes, med disse unntakene: Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor. Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer. Reiser til hytte sammen med egen husstand eller hotell innenlands. Unngå kollektivtransport hvis det er mulig.

Gjør innkjøp på kjøpesentre og butikker i egen hjemkommune.

Handle på tidspunkt da ikke alle andre handler.

Kun én i familien handler.

Det er viktig å undersøke hvilke tiltak som gjelder i kommunen man oppholder seg i. Pr. i dag er det ingen lokale tiltak i Oppdal med unntak av munnbindpåbud.

Hvis du reiser til en kommune med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen din, bør du som hovedregel følge anbefalingene som gjelder hjemme.

Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk, og test deg så snart som mulig hvis du tror du er smittet med covid-19.

Hvis du er i karantene, eller venter på testsvar, bør du ikke dra på påskeferie, heller ikke til egen hytte.

Er du på hytta og blir syk, bør du reise hjem. Hvis du blir ringt opp og satt i karantene, bør du dra hjem.

Ved gudstjenester og andre religiøse markeringer og livssynssamlinger i påsken gjelder regler, retningslinjer og anbefalinger for arrangement. Du bør ikke delta på slike samlinger utenfor din egen kommune. Det anbefales å utsette alle arrangementer som det ikke er absolutt nødvendig å avholde til etter 12. april.

Nye nasjonale forskriftsfestede regler

Det blir forbud mot skjenking av alkohol over hele landet.

Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.

Treningssentre kan kun holde åpent for de som er bosatt i kommunen. Treningssentrene kan også holde åpent for de som er bosatt i andre kommuner, dersom de skal benytte følgende tilbud: rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent: skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.

Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.

Det anbefales at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

§ Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.

§ Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

§ Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.

§ Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.

Teststasjonen vil ha følgende åpningstider i påsken:

Mandag 29. mars kl. 8.30 -15.00

Tirsdag 30. mars kl. 8.30 – 15.00

Onsdag 31. mars kl. 8.30 – 12.00

Torsdag 1. april (skjærtorsdag) kl. 16.00 - 18.00

Fredag 2. april (langfredag) kl. 16.00 - 18.00

Lørdag 3. april (påskeaften) kl. 16.00 - 18.00

Søndag 4. april (1. påskedag) kl. 16.00 - 18.00

Mandag 5. april (2. påskedag) kl. 16.00 - 18.00

Telefonnummer til teststasjonen er 900 82 519/900 84 727.

Dersom det er spørsmål knyttet til råd/regler kan disse sendes til korona@oppdal.kommune.no. Det er også opprettet en vakttelefon til smittesporingsgruppa med telefonnummer 481 11 380. Åpen alle dager i tidsrommet 10.00 – 16.00.

Vaksinering i påskeuka vil foregå på onsdag. Det ligger oppdatert vaksinasjonskalender på kommunens hjemmeside.