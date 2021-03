Nå er det avgjort hvem som skal bygge ut OVS for 144 mill.

Nyheter

Etter at de totalt to innkomne anbudene nå er gjennomgått og evaluert, har Trøndelag fylkeskommune landet på en avgjørelse. Den medfører at trondheimsfirmaet Ruta Entreprenør kan belage seg på å bli værende i bygda et år til. De er nå i innspurten av utbyggingen av Domus-varehuset i Oppdal.