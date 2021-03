Ingen nye smittede - gjenåpner skiheisen

Nyheter

Det er ikke registrert noen nye smittede av covid-19 i Oppdal siden onsdag 17. mars da Oppdal stengte ned etter at flere ble smittede av den britiske virusmutasjonen - uavhengig av hverandre.

De aller fleste som før helgen satt i karantene ble testet torsdag og fredag, og har nå avsluttet sin karantene, skriver oppdal kommune i en pressemelding søndag ettermiddag.

Kommuneoverlegen innførte med hjemmel i smittevernloven forskrift om lokale tiltak som trådte i kraft ved midnatt onsdag 17. mars.

Da stengte blant annet alle serveringssteder, unntatt takeaway, treningssenter og skisenteret.

Forskriften skulle i utgangspunktet vare til 24. mars, men koronagruppen har søndag foretatt en gjennomgang for å se på om enkelte virksomheter kan åpne tidligere.

Sentrale myndigheter ønsker at man i størst mulig grad skal unngå å ramme barn og unge med de tiltak som gjennomføres. Samtidig skal det etter en nedstengning være en gradvis og kontrollert gjenåpning.

Med bakgrunn i en ny vurdering har koronagruppen i dag kommet til at det ikke lenger er behov for å holde skiheisen stengt.

Dette begrunnes med at Oppdal Skisenter har lite besøk av tilreisende i midtuke, slik at den av hensyn til smittevernet kan være åpen. Det er da lagt vekt på at dette er en aktivitet som foregår utendørs og Oppdal kommune mener det er viktig at barn og unge kan få benytte seg av tilbudet i skiheisen gjennom uka.

Kommuneoverlegen har ifølge pressemeldingen søndag vært i dialog med daglig leder Arnulf Erdal i Oppdal Skisenter, både for å se på smitteverntiltak nå til uka, men også for å starte en vurdering av hvordan man kan ivareta smittevernet og samtidig holde åpent i påsken.

Uten nye lokale eller sentrale innstramminger er det ventet mange tusen tilreisende hyttegjester til Oppdal fra neste helg av.

Øvrige tiltak som er fastsatt i den lokale forskriften skal fortsatt gjelde, men med en kontinuerlig vurdering av om enkelte virksomheter kan åpne tidligere enn onsdag.

Det er stor smitte i enkelte deler av landet, med store smitteutbrudd særlig rundt Oslo der det er den britiske mutasjonen av viruset som nå er dominerende.

I pressemeldingen påpekes det at Oppdal de neste to ukene står ovenfor en risikosituasjon, med tanke på tilstrømmingen av folk i påska.

«Det er derfor viktig at man nå foretar en kontrollert gjenåpning, for å redusere smitterisiko fremover. Koronagruppen vil samtidig presisere at dersom det kommer flere smittetilfeller med ukjent smittekilde, så er det lav terskel for å gjeninnføre strenge lokale tiltak.», heter det i pressemeldingen.

Koronagruppen gir også noen ekstra råd til oppdalingene de neste dagene:

TO METER: Hold to meter avstand til andre. Dette fordi den britiske virusmutanten smitter lettere enn den opprinnelige.

Hold to meter avstand til andre. Dette fordi den britiske virusmutanten smitter lettere enn den opprinnelige. BRUK MUNNBIND: Det er viktig at alle i Oppdal nå overholder avstand, ivaretar god håndhygiene og bruker munnbind. Selv om man bruker munnbind, så kan man ikke redusere avstanden til andre.

Det er viktig at alle i Oppdal nå overholder avstand, ivaretar god håndhygiene og bruker munnbind. Selv om man bruker munnbind, så kan man ikke redusere avstanden til andre. ÉN HANDLER: Dersom man skal handle, oppfordres det til at dette gjøres av kun en fra hver husstand.