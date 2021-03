Nyheter

FAU ved Vollan skole, ønsket å gjøre litt ekstra stas på elevene før påske. Skolen mottok en svært hyggelig invitasjon til Storli, gården til Wenche og Hallvard Storli. Det ble stor jubel da vi fikk denne invitasjonen.

Da vi kom fram til idylliske Storlidalen, ble vi ønsket velkommen med varme i bålpannen, fine benker som var satt opp, ny kjørte «trikkeskinner» og en godt preppet akebakke. Vi ble kjørt opp i tuber etter snøscooter, og akte ned i stor fart. I noen tuber satt det en person, og i andre tuber to og kanskje tre stykker. Jo tyngre lasset, jo raskere gikk det unna. Det var en dag fylt med hvin, latter og fryderop! Alle koste seg og humøret var på topp. Noen ville prøve akematter og noen tok seg en tur i langrennssporet. Det var noe for enhver smak, men snøscooter og tuber var særlig populært både for liten og stor.

Godt utpå dagen skinte solen fra blå himmel, og det var skikkelig påskestemning. Elevene grillet pølser og koste seg, og dagen ble toppet med de deiligste kanelsnurrer og kakao, bakt og påspandert av det flotte vertskapet på Storli gård. Elever og stab var enige om at kanelsnurrene som ble servert, var utrolig saftige og gode. Alle som ikke har smakt på kanelsnurrene fra Storli, har gått glipp av noe som er virkelig godt. Dette anbefaler vi på det varmeste!

Det gjør også sterkt inntrykk å høre når elever uttaler flere ganger at «Vollan er verdens beste skole», eller «tenk at vi så ofte kan gjøre sånne artige ting i skoletiden». Da var det noen av lærerne som blunket til hverandre med et smil om munnen. Den ene hvisket et lite «Yes!!!», og fortalte sidemannen at fornøyde barn lærer godt.

I en tid hvor mye av samfunnet stenges ned, var det ikke tvil om at alle var glade for at vi fikk denne gode opplevelsen sammen. Det var mange spørsmål om vi kunne dra tilbake hit, for dette hadde vært en topp dag.

Kjetil Lorentzen