Kan cashe inn 40-60 mill. på Vitnett-salg

– Vi har utelukkende positive erfaringer med eierskapet vårt i Vitnett. Det er et fremoverlent og solid selskap med dyktige medarbeidere som gjør en seriøs og god jobb. Det har en sterk forankring i Oppdalsregionen, sier daglig leder i Neas AS, Jan Arve Korsfur til OPP.

Det Kristiansund-baserte selskapet kjøpte opp 49,9 prosent av Vitnett for to år siden, som da var heleid av Oppdal kommune. Kommunen overtok Vitnett-aksjene fra Oppdal Everk som ekstraordinært utbytte før everket ble solgt til Trønderenergi, og er fortsatt hovedeier etter delsalget for to år siden.

Forhandlinger

I en felles pressemelding fra kommunen og Neas går det frem at det har pågått dialog mellom de to eiere og Vitnett om mulig salg av kommunens aksjepost på 50,1 prosent. Temaet kom opp i et ordinært eiermøte før jul i fjor.

– Det har vært samtaler om hvordan eierskapet til Vitnett skal forvaltet best mulig. Vi oppfatter dette som positivt fra alle de tre partene. Dialogen er god og prosessen er naturlig, sier Korsfur.

– Hvor interessert er Neas i å kjøpe resten av selskapet?

– Vitnett har vært dyktige i utbyggingen av moderne fiberteknologi og levering av ulike smart-tjenester knyttet opp mot dette i Oppdal. Selskapet passer godt med vår strategi, men vi er opptatt av det som er best for selskapet og eierne, og ønsker ikke å forskuttere noen konklusjon på prosessen. Den kan ende med at eiersitsen endres litt eller helt.

Det er nå nedsatt et forhandlingsutvalg som består av varaordfører i Oppdal, Elisabeth Hals (V), Ola Husa Risan (Sp) og Tor Snøve (Ap). Hals er valgt som forhandlingsleder på vegne av kommunen, går det frem av pressemeldingen. Fra Neas er administrerende direktør Knut Hansen og controller Arne Pedersen representert i utvalget i tillegg til Korsfur.

Begge eierne har en felles målsetning om at Vitnett AS skal videreutvikles som en selvstendig lokal tilbyder med base i Oppdal, der selskapet fortsatt skal bidra til å dekke kundenes behov for bredbånd i oppdalsregionen.

Kommunens representanter skal utrede om hele, eller deler av aksjeposten i Vitnett skal selges, eller om kommunen skal forbli hovedaksjonær. Det er gjennomført en verdifastsettelse av selskapet, og det skal også fremforhandles en pris.

40-60 mill.

Neas ga 37,5 millioner kroner for aksjeposten for to år siden. Den gangen ble det inngått en opsjonsavtale som åpnet for at Neas kunne bli hovedeier innen 2023.

I følge avtalen, som Neas senere gikk bort fra, kunne kommunen gå til selskapet og be om at Neas kjøpte opp 50,1 prosent av aksjene i Vitnett for 45 millioner kroner. Hvis Neas ønsket å utløse opsjonen måtte selskapet betal 60 millioner kroner.

– Hvor mye er Neas villig til å legge på bordet for å kjøpe resten av Vitnett nå?

– Det er umulig å si noe om nå. Først må selskapet verdivurderes og dette gjennomgås, svarer Korsfur.

Selskapet omsatte i fjor for 41,3 millioner kroner mot 36,5 millioner kroner i 2019. Driftsresultatet økte fra 4,03 millioner til 5,97 millioner kroner og står nå oppført med 127,8 millioner kroner i eiendeler. Omsetningen er doblet på seks år.

Etter det OPP forstår er det ikke usannsynlig med en salgssum et sted mellom 40-60 millioner kroner. Det kan komme godt med for en kommune som vurderer bygging av elevkantine til 14 millioner kroner og opprusting av barnehagene Pikhaugen og Høgmo til rundt 70 millioner kroner.

Jan Arve Korsfur opplever at ledelse og ansatte i Vitnett er positiv til et eventuelt oppkjøp, og forsikrer at tanken er at selskapet skal utvikle seg videre lokalt med base i Oppdal.

– Den rivende teknologiutviklingen i bredbåndsmarkedet setter store krav til kompetanse hos aktørene. Både Neas og Vitnett er solide kompetansebedrifter som har lang og bred erfaring innen bredbåndstjenester. Takket være godt samarbeid har selskapene utnyttet fagressursene på tvers av selskapene. Sammen har vi muskler til å møte framtidige krav i markedet.

Vitnett positiv

Daglig leder i Vitnett, Stig Otto Strand, sier selskapet er positiv til den pågående dialogen.

– Vi er positive til Neas som en industriell eier. De forstår bransjen, og vi har hatt et meget godt samarbeid etter at selskapet kom inn på eiersiden. Takket være dem har vi fått til den utviklingen vi har hatt de siste to årene, sier Strand.

IKT-bransjen er i en rivende utvikling, der det tilbys stadig flere tjenester gjennom fibernettet.

– Vi er på full fart over i gigabyte-samfunnet. Under koronapandemien ser vi at alle snakker sammen på teams - for ett år siden ville vi ledd av at det skulle bli slik. Fiber-infrastrukturen vi har bygd ut gjør det mulig med både hjemmeskole og hjemmeundervisning, Sier Strand.

Vitnett har idag 20 ansatte, og har de siste årene satt fart på fiberutbyggingen i Oppdal og Rennebu. Kundeveksten har vært betydelig siden 2015 og nærmere seg nå 4 500 kunder innen bolig, nærings og boligmarkedet. 2020 var et toppår.

– Da hadde vi 1110 fiberoppkoblinger, noe som er det beste enkeltåret så langt, sier Strand.

På spørsmål om det vil bli store endringer dersom Neas blir hovedeier, svarer han:

– Det er et krav fra de ansatte som har utviklet selskapet at vi skal være her, og vi vet at Neas ønsker Vitnett som et lokalt selskap og en lokal leverandør. Samtidig kan vi bli med på større satsinger på Nordmøre der det nå jobbes med å levere IT-tjenester for næringslivet.