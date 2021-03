Nyheter

I følge Trøndelag fylkeskommun koster forprosjektet for ny bru over Ålma 750 000 kroner, og det forutsettes at Oppdal kommune bidrar med halvparten av kostnaden. Kommunen må trolig også finne seg i å ta en like stor andel av selve brukostnaden, noe som utgjør et sted mellom 5-10 millioner kroner.