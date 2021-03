– Det er en formidabel smell som vi tenker at vi ikke kan gå inn for.

– Det er på høy tid at kantina blir realisert. Det har vært behov for den siden ungdommene mistet kantina si da kulturhuset ble bygd, sier Olav Skjøtskift da utvalg for helse og oppvekst fikk saken på bordet fredag.

Da hadde flere politikere allerede uttrykt sin skepsis til den kraftige kostnadssprekken som er avdekket.

Konsulentene i Rambøll, som har vurdert de fire anbudene som har kommet på å bygge ny elevkantine ved Oppdal ungdomsskole, har anbefalt å velge Consto, som har tilbudt å bygge skolekantine for 15,6 millioner. Det er 3,1 millioner mer enn det politikerne har satt av penger til.

I tillegg kommer det kostnader knyttet til prosjektledelse, lønns og prisstigning, kontroll, gebyrer og avsetting til usikkerhetsfaktorer. Det gir en økning i lånebehovet på 4,6 millioner.

– Formidabel smell

– Det er en formidabel smell som vi tenker at vi ikke kan gå inn for, mener Magni Øveraas (Ap), og får følge av utvalgsleder Else Morken (KrF):

– Kostnaden blir for stor. Det er ønskelig at kantina blir navet og hjertet i skolen, ikke bare en kloss på siden. Samtidig trengs det kantine, det er ikke greit at ungdommene handler på Domus i lunsjen, sier Morken.

Også Ingrid Husdal Dørum (V), mener det er mest fornuftig å avslutte prosessen nå.

– Jeg er ikke villig til å bruke så mye penger på noe som er så langt fra det optimale, sier Dørum, som mener det ikke ligger godt til rette for sambruk i et bygg plassert «i enden på ungdomsskolen».

– Hva er optimalt, spør Olav Skjøtskift tilbake, før han legger til at det er nå er «utredet hva vi kan få innenfor gitte rammer».

– Materialkostnader og stor aktivitet blant entreprenørene har drevet opp prisene, og det er ikke sikkert at prisene går ned.

Ikke øverst på ønskelista

Kommunedirektøren foreslår i sin innstilling at politikerne forsøker å få på plass en ekstrabevilgning når handlingsplanen for 2022-2025 skal vedtas til våren., og at anbudet aksepteres innenfor ny frist 30. juni 2021, dersom det vedtas bygging nå.

Magni Øveraas mener man kan vente med utbyggingen og heller innlemme en kantine i en videre utbedring av ungdomsskolen i fremtiden. Da unngår man klattvis utbygging, mener hun.

– I følge ansatte ved skolen er ikke nødvendigvis kantine øverst på ønskelista. De har andre behov, sier Øveraas. Hun fremmer et av forslagene i kommunedirektørens saksfremlegg om at anbudskonkurransen avlyses og at arbeidsgruppen må se på andre muligheter for å gjennomføre bespisning for ungdomsskolen. Og får støtte fra Venstre og KrF.

Det får Olav Skjøtskift (Sp) til å reagere:

– Påstanden fra ansatte om at kantina ikke står først i køen er nytt for meg. Saken har vært i driftsutvalget tidligere og det ligger til grunn for prosessen, sier Skjøtskift, som etter spørsmål til kommunedirektøren får bekreftet at det kan være langt frem med en utbedring av ungdomsskolen som Øveraas tar til orde for.

Skjøtskift, og minner om at det ikke handler kun om hvor elevene skal spise matpakken sin, men også det psykososiale miljøet ved skolen.

Ungdomsskolen mistet kantina i samfunnshuset i 2006 da kulturhuset ble bygd ut. Siden da har skoleelevene vært uten kantine og vært henvist til matpakke eller turer på dagligvarebutikkene i langfriminuttet.

Etter mange års planlegging vedtok kommunestyret å sende et nytt 340 kvadratmeter stort og frittstående kantinebygg mellom kulturhuset og ungdomsskolen ut på anbud. Fire aktører kom med tilbud som lå langt over de 12,5 millionene politikerne har avsatt.

Konsulentselskapet Rambøll har gått gjennom pristilbudene som viser at kvadratmeterprisen ble på nesten 55.000 kroner mot 37.500 kr i anslaget fra kommunen.

Kostnadsgap

Rambøll har følgende forklaring på kostnadsgapet:

Generell prisstigning i byggemarkedet.

Dimensjonering for en ekstra etasje

Adkomstveg fra parkeringshus bak Rådhuset blir dyrere enn den foreslåtte fra bussholdeplass.

Kostnadsøkning på trevirke og stål, samt annen kledning. Kantina var tenkt med royalimpregnert kledning som har mistet brannklassifisering.

Universelt utformet storkjøkken blir dyrere enn ordinær kjøkkeninnredning

Usikker koronasituasjon kan også være kostnadsdrivende, blant annet som følge av risikoen for stopp i arbeidsinnvandring.

Høyt trykk i hyttemarkedet som gjør at entreprenørene har god ordrereserve.

Kommunedirektøren skriver i sin innstilling at rapporten fra Rambøll tyder på at det er få muligheter for å realisere kantina til den prisen politikerne har satt av penger til, og foreslår at kommunestyret får på plass en ekstrabevilgning når handlingsplanen for 2022-2025 skal vedtas til våren, og at anbudsfristen forlenges.

– Om vi vedtar noe annet enn kommunedirektørens innstilling er jeg redd for at kantina skyves ut i mørket igjen, sier Olav Martin Mellemsæter (H), som varsler at han vil støtte innstillingen.

Det gjør også Arne Rønning (MdG), Olav Skjøtskift og John Torve (Sp), og kvartetten sikrer dermed at det fortsatt er liv i kantinehåpet.

Saken går videre til formannskapet før kommunestyret gjør endelig vedtak.