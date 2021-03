Nå skal P-kaoset i skiheisen forsvinne

Nyheter

I helga åpnet samkjøringsløypene og Fjellheisen i Ådalen. Nå gjenstår kun Ådalen av skianleggene.

– Det betyr at det både blir det bedre plass i bakkene; og etter at også Fjellheisen og Tverrheisen nå er åpnet, blir det lettere for folk å kunne bevege seg fra et skiområde til et annet, sier heissjef i Oppdal skisenter, Arnulf Erdal til OPP.

Selv om var skirenn i Hovden lørdag og Vangslia søndag, og dette tok beslag i noen nedfarter, innebærer utvidelsen at skifolket har tilgang på rikelig med plass andre steder. Dermed unngår man at det bli for store ansamlinger ved dalstasjonene i Vangslia.

Samtidig som heismannskapene har holdt på i flere dager for å få åpnet samkjøringene, pågår det omfattende maskinarbeider like nedenfor skianlegget.

Nå har nemlig anleggsarbeidet startet for å utvide parkeringsarealene i Vangslia der Hoel & Sønner nå utvider parkeringsområdene. Det gjøres ved at områder vest for de eksisterende nå omgjøres fra dyrkamark til parkeringsareal.

– Til nå har de holdt på med å fjerne og kjøre bort matjorda, opplyser Erdal. Matjorda skal gjenbrukes til sin rett på et nydyrket område i Prestmoen, nedenfor Rv70.

– Rekker dere å få utvidet parkeringsarealene til påske?

– Det er ikke planen, men arbeidet pågår fortløpende, sier Erdal, som opplyser at det etter utvidelsen blir plass til 640 biler i dette området.

Oppdal Skiheiser betalte 8,5 millioner kroner for parkeringsarealet som ligger rett overfor dalstasjonen for ekspressheisen. Den åpnet i fjor og skal etter planen skal forlenges helt opp til Vangshøa.

Lenger ned i Kjerkvegen skal vegbredden utvides med blant annet gangfelt og det skal etableres fotgjengerefelt mellom den nye parkeringsplassen og dalstasjonen for ekspressheisen.