Forbyttet koronatest - stengte skole ved en feil

«Hendelsen fikk store konsekvenser for store deler av Oppdals befolkning og Oppdal kommune vil beklage til alle som ble berørt av dette.»

Det skriver ordfører Geir Arild Espnes i Oppdal kommune i en pressemelding torsdag ettermiddag - der kommunen forklarer seg om hendelsen.

To nye koronatilfeller – ukjent smittekilde: Lærer smittet ved ungdomsskolen En ansatt ved Oppdal ungdomsskole er smittet av covid-19 og både barnehagebarn og ungdomsskoleelever blir bedt om å holde seg i ro inntil videre.

Søndag morgen gikk alarmen om at en lærer ved Oppdal ungdomsskole trolig var smittet av korona gjennom sin ektefelle som hadde fått positivt testsvar lørdag kveld.

200 elever og lærere måtte gå i karantene, flere nærkontakter til disse ble satt i ventekarantene og skolen ble vedtatt stengt for to av tre trinn mandag.

Mandag ettermiddag kom testsvaret, læreren var ikke smittet likevel, og massekarantenen og skolestengingen ble opphevet.

Torsdag erkjenner Oppdal kommune at heller ikke ektefellen var smittet.

Vedkommende testet seg fredag ved teststasjonen utenfor Oppdalshallen og fikk positivt svar på prøven lørdag kveld.

Men det svaret skulle ha vært sendt en annen person.

Forbyttet prøve

For en av de som ble bekreftet smittet i Oppdal onsdag hadde tatt en test på fredag, men ikke fått svar på testen.

Koronagruppen tok derfor på ny kontakt med personen som ble bekreftet smittet sent lørdag kveld. Han kunne da opplyse at da han stod i testkø ved Oppdalshallen kom det en person fra motsatt retning som gikk foran vedkommende i køen.

Koronagruppen bestemte derfor at vedkommende som fikk påvist positiv test på lørdag måtte testes på nytt. Den viser negativt resultat.

Det betyr ifølge Oppdal kommune at to prøver er forbyttet.r

– Vi ettergår hendelsen fortsatt, men trolig har det skjedd en forbytting av prøvene. Det er veldig beklagelig. Vi ettergår nå rutinene, sier ordfører Geir Arild Espnes til OPP torsdag kveld.

Den som fikk påvist smitte onsdag, skulle altså fått påvist koronasmitte allerede lørdag kveld.

– Hvor har vedkommende oppholdt seg mellom fredag og tirsdag?

– Personen følte seg ikke i form og har oppholdt seg i selvpålagt isolasjon, sier Espnes.

Han sier at hendelsen ikke har betydning for hastevedtaket som ble vedtatt i går ettermiddag om å stenge ned store deler av samfunnet. Oppdal har fortsatt flere som er smittet av covid 19, og situasjonen er fremdeles noe uoversiktlig, sier Espnes.

Men på et tidspunkt var personen, som var smittet uten å vite det, ute av huset og kan ha smittet andre.

Etterlyser jente hos bilforhandler

Mandag 8. mars 09.00 til 10.30 var vedkommende innom Toyota Slettum Bil. De som var i nærkontakt med vedkommende er satt i karantene og bedt om å teste seg. Husstandsmedlemmer er satt i ventekarantene inntil negativt testresultat på nærkontakt. Vedkommende som er smittet satt da i sofagruppen på Toyota Slettum Bil og følge den smittede satt det da en ung jente ved siden av personen i ca. 5 minutter. Koronagruppen har i samarbeid med Toyota Slettum Bil prøvd å finne denne personen uten å lykkes. Kommunen ber om at vedkommende selv tar kontakt med koronagruppen og bestiller seg en test.

Espnes understreker at Oppdal kommune ser alvorlig på forbyttingen av prøvene. Det gjøres ifølge Espnes en grundig gjennomgang av hendelsen og prosedyrene for testing og innsending av prøver for å hindre at dette kan skje igjen.

Ordføreren presiserer at ingen på teststasjonen kan klandres for hendelsen. Det var mange som skulle testes fredag etter at flere skoleklasser ved OVS ble satt i karantene etter utbruddet der, og det ble lagt et stort press på teststasjonen for å gjennomføre tester. Det er nå sørget for at det alltid vil være en vakt som holder orden på køen på teststasjonen.

En ny smittet

En ny person er torsdag bekreftet smittet av covid 19. Denne personen tilhører den gruppen som var til Kvitfjell med Oppdal videregående skole, og har vært i karantene siden fredag 19. mars. Vedkommende er smittesporet, og én person er satt i karantene og bedt om å teste seg. Husstandsmedlem er satt i ventekarantene i påvente av negativt testresultat.

I pressemeldingen vises det til at det har kommet flere henvendelser til koronagruppen med spørsmål om hvorfor skoler og barnehager nå ikke er på rødt nivå.

Dette begrunnes med at terskelen for å innføre rødt nivå på skoler og barnehager ifølge sentrale myndigheter skal være svært høy. Så lenge det ikke er påvist smitte blant barn, elever eller ansatte på barnehage eller skole er det ikke grunnlag for å innføre rødt nivå.

«Det er viktig å innføre målrettede tiltak som i minst mulig grad berører barn og unge, samtidig som vi opprettholder gode smitteverntiltak også for disse gruppene. Hvis det oppstår smitte blant barn, elever eller ansatte på barnehage eller skole, vil kommunelegen i samråd med sentrale myndigheter vurdere om det skal innføres rødt nivå eller om en skal fortsette på gult nivå. Rødt nivå betyr ikke at barnehagen eller skolen blir stengt, men at det gjennomføres begrensninger blant annet i gruppestørrelse og økt bruk av hjemmeundervisning.»