Setter krisestab etter stort smitteutbrudd

Nyheter

Etter det første smitteutbruddet torsdag kveld knyttet til alpinlinja ved Oppdal videregående skole, er det bekreftet åtte smittetilfeller i Oppdal. For to av dem er det ikke klart hvor smitten kommer fra. Det antas at det for alle tilfellene er snakk om et mutant virus som smitter fortere enn det ordinære viruset.