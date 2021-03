Lærer var ikke smittet likevel

Nyheter

Det går fram av en melding som er sendt ut til foresatte mandag ettermiddag. To av tre trinn ble holdt hjemme fra skolen mandag og 9. og 10. trinn har hatt hjemmeundervisning.

Årsaken var at en lærer ved skolen hadde blitt syk og var gift med en som testet positivt for covid-19 lørdag. Dermed ble to hundre elever og lærere satt i karantene ved Oppdal ungdomsskole, det samme ble en gruppe med elever ved Aune barneskole og ansatte ved Midtbygda barnehage der paret har barn. I tillegg ble mange foresatte og nærkontakter av elever og ansatte satt i ventekarantene.

Alle disse karantenene er opphevet som følge av det negative testresultatet. De ansatte på Midtbygda barnehage har også hatt kontakt med den smittede ektefellen, og for disse må karantene en avklares med koronagruppa i Oppdal kommune.