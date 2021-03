Åtte smittet, to har ukjent smittekilde

Nyheter

Koronagruppen oppfordrer i en pressemelding sent søndag kveld befolkningen i Oppdal om å holde avstand til hverandre, redusere antall kontakter, forholde seg mest mulig i ro, være nøye med håndhygiene og bruke munnbind.

I Oppdal kommune er det nå registrert åtte personer med covid-19 siden torsdag.

Fem personer knyttet til Oppdal videregående skole har fått smitten via en alpinsamling og renn på Kvitfjell forrige helg.

Et ektepar er smittet med ukjent smittekilde, en av dem er lærer ved Oppdal ungdomsskole.

En ny smittet søndag kveld har testet positivt etter å ha vært på Bakeriet Sprø onsdag samtidig med en av de smittede fra OVS.

Over 300 personer er satt i karantene og enda flere sitter i ventekarantene. Smittekilden er uklar på to av de smittede, og Oppdal kommune skriver i pressemeldingen sent søndag kveld at det trolig er et mutant virus.

En ny person ble altså søndag bekreftet smittet av covid 19. Vedkommende testet seg etter å ha lest informasjon om at de som hadde vært på Bakeriet Sprø onsdag mellom klokken 12 og 13 skulle teste seg.

Det er mulig smitten kan ha skjedd på Sprø, men dette kan ikke fastslås sikkert. Vedkommende har vært på legekontoret på Oppdal legesenter onsdag den 10. mars. En lege og en ansatt på legekontoret er satt i karantene og bedt om å teste seg.

122 personer i karantene

Koronagruppen har hele søndag jobbet med smittesporing og kartlegging av nærkontakter til vedkommende som lørdag kveld ble bekreftet smittet med covid-19 – og vedkommende sin ektefelle.

Sistnevnte er lærer ved Oppdal ungdomsskole og en rekke nærkontakter av denne personen er satt i karantene og bedt om å teste seg, blant dem elever og lærere ved skolen. I tillegg er 20 nærkontakter av den bekreftet smittede ektefellen satt i karantene og bedt om å teste seg.

Ekteparet har barn ved Midtbygda barnehage og ansatte som har vært i nærkontakt med de smittede i forbindelse med henting og levering av barn er også satt i karantene og bedt om å teste seg.

Totalt er 122 personer i karantene som følge av denne smittekilden og skal teste seg. Husstandsmedlemmer til de som er satt i karantene er satt i ventekarantene, men koronagruppen vil presisere at de i ventekarantene ikke skal teste seg med mindre de begynner å kjenne seg syke.

Vedkommende som er ansatt på ungdomskolen har testet seg søndag, og testresultat forventes å foreligge i løpet av natten. Testresultat vil da avklare om de som er satt i karantene som nærkontakt til denne personen fortsatt må sitte i karantene eller om de kan gå ut av karantene. Dette gjelder samtlige elever og lærere ved ungdomsskolen.

Teststasjon åpen 12 timer daglig

Teststasjonen ved Oppdalshallen har vært åpen i kveld, og det er gjennomført tester på 50 personer. Kommende uke vil teststasjonen være åpen for testing alle dager fra klokka 09.00 til 21.00 og koronatelefonen er åpen fra 08.30 – 15.00 og fra 16.30 – 19.30., og flere vil bli hurtigtestet i tillegg til vanlig test for å kunne komme tidlig i gang med smittesporing. Testpersonale fra Rennebu kommune bistår med testing.

Alle som skal teste seg må bestille test, enten via kommunens hjemmeside eller ved å ringe koronatelefon på 90084727/90082519. Det bes også om at de som ikke er avhengig av bil for å komme seg til teststasjonen ikke kjører bil, evt at man parkerer i sentrum.

Mange biler skaper utfordringer med å gjennomføre testene til de tidspunkt som er oppsatt. Koronagruppen ber folk være påpasselige med å holde minimum 1 meter avstand til hverandre i testkø og være tålmodige.

Alle som kjenner på symptomer oppfordres til å teste seg, da dette øker sjansen for å slå ned dette utbruddet. Det er viktig å understreke at skal vi klare å slå ned viruset er vi avhengig av et fortsatt godt samarbeid med befolkningen i Oppdal, heter det i pressemeldingen.