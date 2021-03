Bygger ut med bare lokale aktører

Nyheter

Store nasjonale hytteselskap har de siste årene tatt mer og mer av hyttemarkedet i Oppdal, aktører som Saltdalshytta har bygd en rekke hyttefelt ved innfallsporten til Gjevilvassdalen og nå i Stølen.

Nå går lokale aktører sammen - og tar opp konkurransen. Hyttene i Vangsløkkja tegnes, planlegges og bygges med oppdalsfirma på alle fagfelt.

– Oppdal Maskinkompani har ryddet området og bygd vegen. De har gjort en god jobb, sier Knut Sneve, som er både prosjektleder og medeier i Vangsløkkja hyttefelt.

Han håper prosjektet rett ved skiheisen i Vangslia kan være begynnelsen på en epoke der lokale byggefirma spiller enda mer på lag.

– Vi gjør det jo fra før, men har kanskje ikke vært flinke nok til å se potensialet som ligger i det å jobbe sammen gjennom hele prosessen fra planarbeid til hele byggeprosjekt er i mål, sier Sneve.

Også store hytteaktører har gitt verdifulle oppdrag for lokale håndverksbedrifter. Samtidig mener Sneve det ligger en kompetanse i Oppdal som gjør at lokale bedrifter har de beste forutsetninger for å kunne løse oppgavene i fellesskap. Det sikrer lokale arbeidplasser, men kan også bety at det etableres flere.

– Den lokale verdiskapningen har vært en stor inspirasjon i dette prosjektet, for å sikre at mer blir igjen i bygda.

Arkitekttegnet

Sneves delaktighet i Vangsløkkja skyldes at det er svigerforeldrene Nina og Agnar Dørum som er grunneiere og initiativtakere. På det 13 mål store området skal det bygges 30 nøkkelferdige hytter. I samråd med svigersønnen er de enige om at hyttefeltet skal ha et enhetlig arkitektonisk preg tilpasset terrenget hyttene plasseres i.

De tre eierne ble tidlig enige at dette skulle være et prosjekt der de ønsket et samarbeid med lokale bedrifter innenfor de respektive byggtekniske feltene.

Sneve er daglig leder ved Troll arkitekter i Oppdal, og dermed er også selve utformingen av feltet og hyttene på lokale hender.

– Dette er det første prosjektet hvor vi utvikler et helt hyttefelt og har med landskapsarkitekt på laget, sier Sneve som forteller at arbeidet på de to første tomtene begynte tirsdag denne uka.

Hver enhet får cirka 100 kvadrat bruksareal fordelt over to plan på tomtene som er på mellom 300 og 400 kvadratmeter

– Noen hytter blir enkeltstående, mens andre blir vertikaldelte med to enheter.

Forøvrig kommer verken selve plasseringen på tomtene eller møneretningen til å gå samme vei på alle hyttene, noe som og er med og bryter det hele opp og skaper variasjon, ifølge prosjektlederen.

– Det er små grep som vi ikke hadde tenkt på om vi ikke hadde hatt med oss gode arkitekter på laget.

Sneve, som selv er utdannet både tømrer og elektriker, har vært i byggebransjen siden 1998. Han forteller til OPP at han gjennom disse årene har vært vitne til hvordan den faglige kompetansen innenfor de ulike byggfagene i Oppdal har blitt stadig sterkere.

Det mener Sneve ikke minst skyldes byggingen av Røkke-hytta samt Skifer Hotell, begge teknisk krevende og prestisjetunge prosjekter med svært kvalitetsbevisste byggherrer.

Tillitsbasert

– Nivået er så bra at vi ikke har noen betenkeligheter å engasjere bare lokale bedrifter i prosjektet, sier byggelederen og forteller at det er inngått avtale med Hoel & Sønner på graving og betongarbeider, Oppdal bygg på leveransen av hyttene, mens Nyvold Installasjon står for el-innstalleringen og Oppdal VVS har hånd om rørleggerarbeidene i Vangsløkkja.

– At vi kjenner hverandre fra før gjør at vi ser på dette som tillitsbasert. De har ikke bare kompetansen som trengs, men også administrasjon til å følge opp, sier Sneve og legger til at hyttene skal selges nøkkelferdige. Noe som betyr at det arkitektoniske ligger fast, men at kundene har mulighet til å kunne påvirke løsninger innvendig.

De to tomtene lengst mot vest er allerede solgt, og etter at salget startet i februar er det sikret salgskontrakter på tre av de første åtte hyttene som skal bygges i første omgang.

Planen er å være i mål i løpet av fire år. Da skal ikke bare hyttene, men også gatebelysningen, samt beplantningen være ferdig. Og matjorda som skal fjernes fra prestegårdsjordene skal transporteres bort og gi gode vekstforhold på et nytt jorde som opparbeides ved Prestmoen.

– Vinn-vinn

Per Erik Ansnes, daglig leder Oppdal VVS synes det er et fint oppdrag å få være med på.

– En fryktelig fin jobb, og Knut er en ryddig kar å forholde seg til.

På spørsmål om hva Ansnes tenker om at det er lokale bedrifter som har oppdraget, sier han.

– Det som en stor fordel er at håndverkerne kjenner hverandre. Det gir kort kommunikasjonsvei, så dette blir bare vinn-vinn.

Tom Hoel, daglig leder Hoel & Sønner synes det er bra at utbyggeren knytter lokale aktører sammen på denne måten.

– Det er veldig gunstig at folk kjenner hverandre. Det gjør kommunikasjonen enklere, og det er positivt. Et kjempemessig prosjekt, sier Hoel og legger til at ordreboka for 2021 er bortimot fulltegnet.

– Vi har snart sprengt kapasiteten for hele året.

Stig Fjellstad, prosjektansvarlig hos Oppdal bygg ser fram til å få være med på prosjektet.

– Et spennende prosjekt med spesiell arkitektur, og så artig at oppdragsgiver vil bruke lokale bedrifter. Vi starter opp i april og såpass attraktivt som det er i Vangslia tror jeg dette vil gå jevnt og trutt framover, sier Fjellstad til OPP.

Han forteller at situasjonen for Oppdal Bygg er uvanlig positiv og at det det blir mer enn nok å gjøre framover.

­– Vi har en voldsom ordrereserve nå, så det er enormt for tida. Vi søker etter folk og prøver å få tak i dyktige håndverkere, men det er knapphet på dyktige tømrere, det har det vært i mange år nå.

Ludvig Yttergren, daglig leder hos Nyvold Installasjon synes det er utelukkende positivt at de ulike fagene og bedriftene som deltar i prosjektet, hører hjemme i Oppdal.

– Det å bruke lokal arbeidskraft er noe jeg tror og mener de fleste bedriftene i Oppdal vil. Det er ikke alltid at det går an å få til, men denne gangen har vi fått det til hundre prosent, sier Yttergren.

– Det er en fordel å sitte nært hverandre og å kunne ta avgjørelser og møtes på byggeplassen. I tillegg kan kundene møte alle oss samtidig.

Yttergren sier seg enig med Fjellstad i at oppdrag som går over flere år betyr mye for bedriften han leder.

– Det er kjempeviktig for forutsigbarheten og planleggingen i bedriften. Vi vil selvfølgelig at våre ansatte har jobb langt inn i framtiden, og jo lengre prosjekt, jo enklere er det. I tillegg er dette et fint prosjekt for å plassere Oppdal som hyttedestinasjon enda mer på kartet, sier Yttergren.