Ingen indikasjoner på at folk er tatt av snøskredene

Nyheter

Lørdag formiddag melder politiet at det er gått flere snøskred i Oppdal.

Skredområdet skal være i området Nonsfjellet, og politi og HRS har iverksatt redningsaksjon.

Det er foreløpig uklart om noen er tatt av skredet.

Politiet fikk første melding om at det hadde gått et skred vest for Nonsfjellet klokken 11.57 lørdag.

– Innringer hadde observert fire skiløpere, som han mente hadde utløst skredet. De skal ha kommet seg unna skredet, opplyser operasjonsleder Trond Volden til Adresseavisen

Like etterpå skal det ha gått et nytt skred.

– Vi har opplysninger som tyder på at de fire skiløperne er i sikkerhet, men vi er fortsatt ikke sikker på at det stemmer, sier Volden til Adresseavisen kort tid etter at politiet meldte om hendelsen på Twitter.

Lavinehunder

Luftambulansen har nå kommet frem til rasområdet.

– Politiet er på vei, og det er rekvirert lavinehunder, opplyser Volden.

Politiet opplyser på Twitter klokken 13:09 at det ikke er indikasjoner på at noen er tatt av skredet.

- Det er foretatt søk i området fra lufta og fra bakken. Flere skred i området er fjernutløst av de fire skiløperne, skriver politiet, og kommer samtidig med en påminnelse:

- Vi minner om stor snøskredfare i Trøndelag!