Russ i karantene på pengejakt for kreftsaken

Nyheter

– Krafttak mot kreft er en stor årlig innsamling i hele Norge, som russen henger seg på hvert år. Selvsagt har oppdalsrussen valgt å bli med på det, forteller Märtha Louise Robertsen til Radio E6.

Robertsen er med i russestyret, og har ansvaret for innsamlingsaksjonen.

– Vi er skikkelig gira! Vi har en heldigital innsamling i år også, på grunn av korona, så vi har vippsnummer og en digital bøsse hvor man kan gi penger.

– Vi ungdom er mye på sosiale medier, så vi legger ut mye der. Også ringer vi, og sender meldinger for å spre budskapet, forteller Robertsen.

På Oppdalsrussens innsamlingsside skriver de følgende:

«Årets tema handler om å samle inn penger til forskning på kreftformer som få overlever, og til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende. Å bli alvorlig kreftsyk forandrer alt - både for den som er syk og de som er rundt. Å få vite at man har en overlevelsesmulighet er som en drøm og den beste nyheten man kan få! Den nyheten vil vi at flere skal få oppleve og høre. Derfor går pengene fra årets innsamling til kreftformer som få overlever.»

Oppdalsrussen har i skrivende stund samlet inn 8.600 kroner.

Hvordan årets russetid vil bli er fortsatt usikkert.

Robertsen var selv satt i karantene fredag morgen, etter en ansatt ved Oppdal videregående skole ble bekreftet smittet sent torsdag kveld.

–Akkurat nå ser det mørkt ut, men jeg tenker vi må se positivt på det, og gjøre det beste ut av det. De som kan møtes, møtes, også får vi feire på den måten som er forsvarlig.

Innsamlingsaksjonen foregår frem til søndag. Om du vil støtte Oppdalsrussen kan du vippse til 46 10 35 eller gå inn på den digitale bøssen, innsamlingen avsluttes 14.mars.

– Ingen beløp er for små eller for store, sier Robertsen