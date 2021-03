Stenger skolen på grunn av sterk vind

Nyheter

– Det blåser og er veldig dårlig sikt på grunn av snøfokk. Det er farlig å oppholde seg ute med så sterke vindkast som nå, sier rektor ved Drivdalen oppvekstsenter, Beate Lauritzen til OPP.

I følge yr.no er det meldt vindkast opp mot 36 m/s nå klokka ni i Drivdalen og det kommer til å blåse liten storm, sterk og stiv kuling gjennom dagen.



Grensen for orkan går ved 32 m/s

43 elever fra 1. - 7. klasse går ved Drivdalen skole. I dag blir det hjemmeundervisning for alle.

– Foreldrene har fått melding gjennom den digitale informasjonskanalen Visma, og lærerne kommer til å kontakte alle elevene, sier Lauritzen.

Skal hjemmeundervisningen fungere, krever det at noen av de voksne også er hjemme.

–Særlig for de yngste elevene kreves det at noen er hjemme, og vi beklager de ulempene som det medfører for foreldrene. Men av og til må det tas avgjørelser som ikke er like praktiske for alle.

Barnehagen holder åpent som før.

–Det skyldes at det er foreldrene selv som transporterer barna til barnehagen og som vurderer om dette er forsvarlig i dag. Men det blir innedag og ingenting av den planlagte skidagen.

– Skal rektoren selv jobbe fra kontoret?

– Jeg kommer meg ikke ut fordi veien har blåst igjen, så idag blir det hjemmekontor for meg.

E6 over Dovrefjell er fortsatt stengt på grunn av uværet og i natt ble også Nerskogsvegen stengt.