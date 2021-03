Nyheter

Svartdalssetra i Trollheimen ble tildelt Kulturlandskapsprisen for Trøndelag i 2019. Synnøve og Ola Bruholt driver tradisjonell seterdrift slik det har vært gjort i nærmest uminnelige tider, og nesten like lenge har man kunnet benytte stolheisen over elva Minilla for å ta seg til det som i dag er et landskapsvernområde.