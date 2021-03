Koronautbruddet: Ett år etterpå er ingen smittet

Nyheter

Søndag 8. mars slo bomben ned i Oppdal. Et helt bryllupsselskap på rundt 70 personer, samt taxisjåfør, prest, organist, musikere, servitører og andre som bidro, ble satt i karantene.

Årsaken var at noen av gjestene var fra et område i Nord-Italia som to dager før bryllupet ble registrert som en region med vedvarende koronasmitte. Senere ble flere av gjestene syke og satt i isolasjon på Bjerkeløkkja der bryllupet fant sted.

Ett år senere er det ingen som er registrert smittet av covid 19 i Oppdal. Sist uke ble det testet 142 stykker - ingen hadde koronavirus.

Totalt har 38 personer i Oppdal fått påvist covid-19 det siste året, ingen har mistet livet. Det har ikke vært påvist smitte i Oppdal siden 16. januar.

I Rennebu har det vært 19 smittetilfeller, en person har mistet livet. Rennebu har ikke registrert smittetilfeller siden 1. januar.

Påbudet om bruk av munnbind gikk ut søndag 7. mars. Koronagruppen har vurdert at smittesituasjonen i Oppdal ikke tilsier at påbudet skal forlenges.

Koronagruppa i Oppdal oppfordrer likevel samtlige til å fortsette å bruke munnbind innendørs på offentlige steder.