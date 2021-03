Utløste snøskred ved Hovden

Nyheter

Det er i området mellom Hovden og Stølen skredet har gått søndag. Det er et populært område for løssnøkjøring og går på folkemunne under tilnavnet Paradis.

Reporter Morgan Frelsøy er ved stedet og ser at helikopter fra Luftambulansen og et Seaking-helikopter er i lufta over skredstedet.

Politiet skriver på Twitter at de har vært i kontakt med en person som sier han har utløst skredet.

Inntil det er avklart at ingen er tatt av skredet, rykker politi, ambulanse, Norsk luftambulanse og frivillige ut, skriver politiet.