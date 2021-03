Søkte etter folk i snøskred ved Hovden

Nyheter

Det er i området mellom Hovden og Stølen skredet har gått søndag. Det er et populært område for løssnøkjøring og går på folkemunne under tilnavnet Paradis.

Reporter Morgan Frelsøy er ved stedet og ser at helikopter fra Luftambulansen og et Seaking-helikopter er i lufta over skredstedet.

Politiet skriver på Twitter at de har vært i kontakt med en person som sier han har utløst skredet. Det skal ikke være spor som går inn i området, og vedkommende skal ha forklart at han ikke tror noen er tatt av skredet.

Inntil det er avklart at ingen er tatt av skredet, rykker politi, ambulanse, Norsk luftambulanse og frivillige ut, skriver politiet.

Operasjonsleder Ellen Marie Brende sier til OPP ved 14-tiden at helikopterne er ferdige med søket og nå er på flyplassen i Oppdal mens de venter på resultatet av et finsøk foretatt av Røde kors og frivillige.

– De er ferdige med søk fra lufta, og et overflatesøk. Vedkommende som løste ut skredet er helt sikker på at ingen andre ble tatt, men det er såpass mye spor i området at vi ønsker å gjøre søket grundig, for å være helt sikre, sier hun.

Det store snøfallet i helga har ført til betydelig rasfare, og leder i skipatruljen i Vangslia, Arnt Gulaker, forteller om flere skred ved anlegget.

– Det gikk ett i dag tidlig som har gått av seg selv, det er 4-500 meter vest for Håkerekspressen, sier han. Skipatruljen har sett på skredet, og anmoder folk om å holde seg vekk fra områder utenfor løypene.

Tidligere søndag formiddag sperret skipatruljen av et område i anlegget i Vangslia, etter at tråkkemaskinen løste ut et skred i bakkene der.

– Vi sikrer alltid Bekkdalen i tilfelle det skulle komme noe ned der, forklarer Gulaker.

Tråkkemaskinfører Hallvard Storli i Storlidalen fortalte tidligere søndag at det også er gått et selvutløst skred også der ute.