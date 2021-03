Fersk gave dekker halve regninga

– Det betyr mye at han har kompetansen som er nødvendig for å ivareta og vedlikeholde både Raulåna og bygningene på Oppdalsmuseet.

At Raulåna, som ble bygget i 1675, skulle få moderne toaletter i kjelleren har slett ikke vært bra for den gamle tømmerbygningen, mener bygningstekniker Aleksander Fjellvang.

Fjellvang er spesialist på restaurering av gamle og verneverdige bygg, og håper nå på å få de nødvendige godkjenningene fra Statsforvalteren som kreves for å i første omgang kunne rette opp de betydelige setningsskadene i fundamentene Raulåna hviler på.

Stiftelsen UNI bevilget i sitt styremøte 10. februar 400.000 kroner til å ruste opp det fredede bygget.

Bygget har setningsskader i grunnen, på toalettene, i tapetet og i rappingen (leirpuss) som er sjablongmalt. Toalettanlegget har fuktskader. En tilstandsrapport beskriver i detalj hva som må gjøres, og det viktigste tiltaket er å få drenert, både for å lede vekk fukt, men også å få stabile masser mot mur rundt hele huset.

Støtten fra stiftelsen er imidlertid ikke tilstrekkelig til å kunne dekke alt som må gjøres, ifølge Fjellvang.

– Budsjettet er på en million kroner, sier han til OPP og påpeker at det er på høy tid å få utbedret skadene som gjør at det er 14 centimeter nivåforskjell på gulvet i førsteetasjen fra høyeste til laveste punkt.

Selv om det i første omgang nå handler om å utbedre setningsskader samt en del utvendige råteskader, er det flere ting å ta tak i, ifølge Fjellvang, som tar med OPP til andreetasjen. Her er kongesalen og kongekammeret hvor flere konger har overnattet.

– Her ser du at det sprekker opp, sier han og viser hvordan den sjablongmalte murpussen, som ligger utenpå tømmeret, har begynt å få store skader.

– Oppdals viktigste

Historiker Kjell Haugland mener Raulåna er svært viktig for Oppdal.

– Jeg ser nok på Raulåna som Oppdals kanskje viktigste historiske bygg, sier han om bygningen som er fra 1675 og ligger midt mellom Oppdal kirke fra 1651 og presteboligen.

Det var presten Hans Bernhoft som fikk bygget Raulåna for å ha standsmessig husrom til gjestene som dro over fjellet. Flere konger og embedsmenn har overnattet her, det samme har biskopen med følge gjort på sine visitaser i Oppdal.

Haugland mener det er verdifullt for Oppdal å ha tilgang på en kapasitet som Fjellvang innenfor det som går på bygningsvern og restaurering.

– Det betyr mye at han har kompetansen som er nødvendig for å ivareta og vedlikeholde både Raulåna og bygningene på Oppdalsmuseet.

Skrotlager på 80-tallet

¨Selv minnes historikeren, som den gang var leder for utvalg for kirke og kultur i Oppdal kommune, hvilken sørgelig forfatning Raulåna befant seg i på 80-tallet.

– Inne var det fullt av skrot. Det var et regelrett skrotlager og ei skam uten like. Vannet rant nedover veggene innvendig. Da ble det tatt tak, sier Haugland og forteller at lekkasjene ble utbedret og flere av rommene satt i stand innvendig av Riksantikvaren på 90-tallet.

Det ble da bestemt at hvert værelse skulle gjenspeile en tidsepoke i bygningens historie, forteller Haugland, som mener det må være en selvfølge å ta vare på Raulåna.

Trenger mer penger

Det er Oppdalsmuseet som er satt til å forvalte ansvaret for Raulåna. Museet er underlagt Oppdal kulturhus, og daglig leder Inge Lauritzen setter stor pris på pengene de har mottatt fra Stiftelsen UNI.

Samtidig legger ikke Lauritzen skjul på at dette ikke er tilstrekkelig for å komme i mål med det som må gjøres for å berge det verneverdige bygget.

– Vi er helt avhengig av eksterne aktører for å gjøre mye av arbeidet. Vi har verken utstyr eller kompetansen som må til, og må leie inn dette, sier Lauritzen.

– Har dere lagt noen konkrete planer for hvordan dere skal finansiere det resterende som kreves?

–Nei, ikke foreløpig. Vi fikk beskjed sist uke om at vi får 400 000 kroner i støtte, og har hatt et møte i arbeidsgruppa der vi er enige om at vi må finne en løsning på finansieringen for å få utført det som er nødvendig. Om ikke vi gjør det, kommer Riksantikvaren til gjøre det, og deretter sende regningen til kommunen.

Penger til Bekkastoggo

Stiftelsen Uni ga også 400 000 kroner i støtte til renovering av Bekkastoggo, et bygg fra slutten av 1600-tallet. Bygget ble fredet i februar i 1923. Det ble kjøpt av det den gang nystartede museumslaget i 1937, og ble satt opp på museumstomta i 1956-57.

Bygget er et viktig eksempel på oppstuggu med treroms plan, en unik byggetype som er knyttet til Oppdal i Trøndelag. Det er tre bevarte eksemplar av denne byggetypen. Foruten Oppdal, har Norsk Folkemuseum på Bygdøy og Sverresborg Museum i Trondheim hvert sitt eksemplar av ei slik oppstuggu. Det er dermed et av de mest verdifulle bygg som er i Oppdal.

Bekkastoggo sto lenge til nedfalls og uten tak. Deretter lå bygget lenge nedplukket og dårlig oppbevart før det ble satt opp på museumstomta. Nå har fundamentet sklidd fra hverandre og bygget har sunket ned i grunnen.

Flere sviller har fått råteskader. Det har vært taklekkasjer under pipa som har forårsaket store råteskader på sørvegg. Døra er malingsslitt, og det er gjort hærverk på den. Øvre vindu mot nord har en del skader.

Stiftelsen UNI er en allmennyttig stiftelse som gir økonomisk støtte til tiltak som verner mennesker og fortidsminner.





Fakta om Raulåna:

Raulåna er en to-etasjes laftet tømmerbygning med stående, rødmalt panel med skifertak. På takmønet står en metalvimpel med årstallet 1675, som trolig er innvielsesåret. Innendørs er det en helt spesiell og unik malingsdekor (Barokkdekor) fra 1600-tallet.

Mange konger har vært innom prestegarden og Raulåna gjennom tidene. Den første var Kristian 5. i 1685, bare ti år etter at huset stod ferdig. I 1704 kom Fredrik 4., i 1733 Kristian 6.

Siste besøket skjedde i 1860, da den norsk-svenske kongen Karl 15. reiste gjennom Oppdal på kroningsferd til Trondhjem. (kilde: www.oppdalsmuseet.no )