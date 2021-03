En applaus til: Alle! 

Nyheter

I fjor vår sto det med ett en del folk ute på balkongene og i hagene sine, og klappet for helsearbeiderne som gjorde en innsats under korona. Ideen kom fra land som Italia og Portugal der sykehusene var overfylte, og helsearbeiderne virkelig overkjørte – og underbetalte. Klapping er vel og bra det, men i norsk kontekst virket ble det også litt rart i og med at bildet ikke var så dramatisk som ved sykehusene lenger sør. En helt annen ting er at slik klapping ikke helt passer med den trauste norske folkesjela, italienerne fikk det til å virke som en fest mens her ble det nærmest litt flaut.