Etter snøfallet i helga har det kommet veldig mye snø, og nå søndag når sola skinner fra blå himmel og vinden har løyet, er det perfekte forhold i skibakkene.

– Det er helt magisk, er beskjeden fra de som har kommet seg opp i bakkene.

Som Oppdal skisenter selv melder på Facebook: «Det har kommet mye kjærkommen snø det siste døgnet her i Oppdal!»

Samtidig er det verdt å merke seg:

Snøfallet kombinert med vind gjør at det er stor snøskredfare på utsatte plasser utenfor preparerte løyper.

Derfor anbefaler skisenteret de som vil «pumpe pudder» om å oppsøke løypene i Hovden står upreparerte for løssnøkjøring!

Skisenteret har fått mange spørsmål om løypene til Ådalen, Fjellheisen i Stølen og Sletvoldheisen.

– Vi får håpe det nå har kommet nok snø for å klargjøre disse, men minner om at alt dette ikke er veldig fort gjort. Det vil ta mange dager når vi må starte grunnpreparering på bar bakke nesten overalt hvor det hittil har vært for lite snø. Men vi vil jobbe kontinuerlig de neste dagene og ukene, lover Oppdal skisenter.

Les om skredfaren på varsom.no

Varsom.no melder at skredfaren er på nivå 3, «Betydelig»: Vær varsom i leområder. Det har bygd seg opp store ansamlinger av snø i leområder fjellet. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.