Stengte veien til Vangslia en periode

Nyheter

Det var klokka 12 meldingen kom til politiet om at flere biler var kjørt i grøfta, og det var mye kø på veien til Vangslia. En politipatrulje rykket ut til stedet.

Da politiet kom fram var situasjonen løst, men nå stengte skianlegget på grunn av dårlig vær, skriver politiet på twitter.

Det er imidlertid ikke helt presist.

Avsnittsleder Finn Skårsmoen i politiet i Oppdal sier til OPP at det kun var stolheisen som ble tømt for folk, og stengt, på grunn av været.

– Barneheisen, krokheisen og skisenteret i Stølen er fremdeles åpent, presiserer han. Han legger til at det vil vurderes hvor lenge stolheisen skal være stengt, da det kommer an på værforholdene.

Operasjonsleder Kirsten Bergstrøm sier til OPP at politiet stengte veien opp til Vangslia, for å unngå flere hendelser.

– Det ble iverksatt grusing og det kom også en snøfres for å rydde snø, forklarer Skårsmoen, og forteller at patruljen kom inn fra oppdraget ved 13.30-tiden, og at det nå skal være greie trafikkforhold til Vangslia. Veien er dermed åpen for trafikk, og det er aktivitet i skisenteret.

OPP har ikke lyktes med å få tak i daglig leder i Oppdal skiheiser, Arnulf Erdal.