Impulskjøpte hytte i Oppdal

Nyheter

Det er på Instagram musikkprodusenten og The Voice-dommeren har kjøpt hytta sammen med kjæresten Maren Sofie Gjertsen. På Instagram skriver han at å kjøpe hytte innkasserer voksenpoeng, eller «grown up pints», som den internasjonalt kjente produsenten kaller det.

«Plutselig var vi hytteeiere. Woop, woop, voksenpoeng», skriver Matoma til sine over 120 000 følgere på Instagram.

Han har også delt et bilde av seg selv og kjæresten foran den nye hytta. Innlegget har fått godt over 11 500 likerklikk, og i kommentarfeltet strømmer det inn med gratulasjoner til paret.

Gjertsen har i følge nettstedet Seher.no delt det samme bildet på sin Instagram-profil.

24-åringen skriver at hyttekjøpet var av det noe spontane slaget.

«Vi er hytteeiere!!! Dette er vel (kanskje) det mest impulsive vi har gjort, men dette blir så bra, spennende og fint. Elsker oss, våre crazy ideer og spontanitet», skriver hun og tagger kjæresten.