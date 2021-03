Fikk siste testsvar etter hyttesmitte

Nyheter

En gjest som bodde på Gjevilvasshytta fra lørdag til mandag sist uke, fikk påvist Covid 19. Han hadde ikke symptomer, men ble i ettertid testet fordi han hadde vært i kontakt med en smittet person før han dro på hytta.

Hytta ble etter at smitte ble stengt stengt i slutten av vinterferien og tre ansatte gikk i karantene og har tatt hurtigtest. Den viste ingen smitte blant betjeningen.

Nå foreligger svar på den ordinære testen og tirsdag kom resultatet på test nr to, begge disse testene er negative.

Det skriver Trondhjems Turistforening (TT) i en pressemelding.

Gjestene som var på hytta sammen med den smittede natt til mandag, og gjester som har hatt kontakt med den smittede, er kontaktet. Disse er også testet og i karantene.

«Vi har hatt en foreløpig evaluering av situasjonen. Det har vært et krevende arbeid, men det har vært til stor hjelp at vi har DNTs smitteverninstruks liggende i bunn for arbeidet på våre hytter. Denne sikrer oss gode rutiner for å hindre smittespredning. Etterlevelsen av disse rutinene har vært gode å ha når man kommer i en slik situasjon», skriver TT.

Samarbeidet med kommunehelsetjenesten og kommunelegen i Oppdal har fungert veldig bra, mener TT.

«Vi kommer til å ha en enda en evaluering av dette sammen med alle vertskapene på våre hytter for å dele erfaringene. Her vil vi også se på om det er flere tiltak vi kan gjøre på våre hytter for å gjøre det så trygt som mulig for våre gjester og våre ansatte».

Alle som har vært innom hytta bes likevel å være observante på symptomer.