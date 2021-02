– Jeg som har tålt kaos så godt, og stått i det, tåler ingenting lenger

Etter å ha levd i frykt over å miste sønnen William (2) i over to år, innrømmer Helene Steigedal at hun er sliten. Men hun kjemper videre, for William – og for familien sin. – Jeg har lært at det ikke er et nederlag å be om hjelp.