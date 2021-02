Lei av hærverk på populær løe

Nyheter

– Jeg vil ikke å fremstå som en grinebiter, men jeg ønsker respekt for annen manns eiendom og respekt for kulturlandskapet, sier grunneier Odd Harald Bjørndal til OPP.

Det er vinterferie i Oppdal og mange tar seg ut på ski blant annet i Stølen-området. Nå har Bjørndal sett seg lei av at folk tar seg til rette på eiendommen hans, bryter løs planker både inne og ute fra det gamle sommerfjøset og fyrer opp bål på innmarka som ligger i det populære turområdet ved Guriberget og Stor-Embretplassen langs Gamle Kongeveien nord for Stølen. På oversiden av veien er det en gapahuk mange pleier å besøke.

Rydder etter folk

– Jeg rydder ofte opp etter folk som har vært ved sommerfjøset. Folk tar planker fra bygningen, noen har brent bål på innmarka. Når snøen forsvinner brenner aska ut grasrota når sola står på. Bålrester kan bli med inn i fôret sammen med drikkeglass ølbokser, om jeg ikke plukker dette opp, sier Bjørndal. Som understreker at han ikke har noe imot at folk leker seg og driver med aktiviteter i området.

– Jeg ber om at folk ikke tar seg til rette, men respekterer annen manns eiendom, sier Bjørndal og understreker at han ikke er ute etter å ta noen spesielle, men bekrefter at han har vist bort både fritidsinnbyggere, fastboende og naboer fra fjøset. Skilting som er satt opp ved løa har heller ikke hjulpet.

Henger i lufta

Noen har også forsynt seg med skiferplater fra det ene fundamentet, noe som gjør at det ene hjørnet nå henger i løse lufta.

– Skulle noen skade seg, er det jeg som blir stående med ansvaret.

– Er sommerfjøset i bruk?

– Det er ikke blitt brukt siden 1960-tallet, men det er ikke dermed sagt at folk bare kan forsyne seg. Jeg har ikke råd til lå restaurere det, og det blir stående. Nå vurdere jeg seriøst å sette opp piggtråd for å hindre at folk tar seg inn.