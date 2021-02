Sparker i gang løypekartlegging

Nyheter

– To biler er observert kjørende, mens det kunne vært flere hundre skiløpere i ymse alder, form og stil, skriver Britt Furunes i en tekstmelding til OPP onsdag formiddag, mens hun er på vei ut til Gjevilvasshytta.

Sammen med to turkamerater gjør hun som flere andre før dem, bruker spark eller går til fots på veien som brøytes i vinter.

Det blir ikke preparert alternative traseer til den populære veiløypa som neppe blir lagt i vinter etter at lagmannsretten forkastet den vedtatte løypereguleringsplanen.

Som OPP skrev tirsdag, merker Trondhjems Turistforening som driver Gjevilvasshytta effekten av dette umiddelbart. Dagsgjestene er nesten helt borte, og antall overnattinger halvert, det siste også på grunn av redusert kapasitet som følge av korona..

Løypestriden er fortsatt fastlåst, men nå inviterer kommunen de 115 grunneierne til å delta i en undersøkelse som kartlegger de mulige trasealternativene.

– Dette er et ledd i det å undersøke mulighetsrommet for å få til løyper, slik kommunestyret har bedt oss om, sier ordfører Geir Arild Espnes (Sp) til OPP.

Kommunestyret ga tidligere i vinter ordfører og kommunedirektør oppdraget med å finne ut om det er mulig å få til skiløype på kort og lang sikt.

Sjekker alle traseer

Undersøkelsen ble sendt ut tirsdag og onsdag denne uken, der alle berørte grunneiere blir invitert til å svare på spørsmål om de ulike trasevalgene.

–Absoulutt alle traseer, også veien, kartlegges, bekrefter Espnes.

Han understreker at det er snakk om å undersøke mulighetene for å få til skiløyper i Gjevilvassdalen for inneværende sesong og på lengre sikt, basert på frivillighet, slik kommunestyret har forutsatt.

Ifølge brevet fra kommunen, gjelder kartleggingen følgende traseer:

Osen-Resskrysset (på Osvegen)

Osen-Resskrysset (utenfor Osvegen)

Resskrysset-Gjevilvassvegen (på Gjevilvassvegen)

Resskrysset-Gjevilvasshytta (nedre trasé)

Vangssætra-Resskrysset (på Gjevilvassvegen)

Vangssætra-Resskrysset (nedre trasé)

Vangssætra-Resskrysset (øvre trasé)

Osen-Langodden (på Langoddvegen)

Osen-Langodden (øvre trasé)

Grunneierne svarer på undersøkelsen på nett, og har frist på seg til 7. mars. Kommunen understreker at dette er en sondering, og at svarene som gis ikke innebærer en avtale om preparering av skiløype over noen sin eiendom.

Forlik

Som OPP tidligere har omtalt har en gruppering med 40 grunneiere kommet med utspill om forlik overfor brøytetilhengerne, der de foreslo at veien kan brøytes frem til 1. februar, mot at det ble lagt løype resten av vinteren.

Brøyterne svarte med å gå med på å droppe brøyting i vinter dersom alle grunneierne ville jobbe for at det lages alternativer til veiløypa - og der står saken. Kommunen kommenterer disse utspillene slik:

«Oppdal kommune er kjent med at det er kommet forslag til ulike løsninger i saken fra grupperinger av grunneiere. Dersom grunneierne kan framforhandle en løsning som aksepteres av alle, vil kommunen bidra til at en løsning kan gjennomføres på grunneiernes premisser», heter det i brevet.

Møtte partene

Ordfører Geir Arild Espnes bekrefter at han har hatt møte med representanter for begge parter etter disse utspillene.

– Møtet ble gjennomført først og fremst for å informere om undersøkelsen vi sender ut. Ordfører og kommunedirektør er bedt om å sjekke mulighetene for en frivillig løsning, og samtalen var et ledd i det.

– Drøftet dere om forslagene til forlik er en farbar vei?

– Vi er ikke blitt bedt om å drive med megling, dette var mer en samtale enn noe annet.

Espnes sier at den videre fremdriften i saken er helt avhengig av hvilke svar kommunen får på undersøkelsen.

I mens må de som ønsker å ta seg en tur utover Gjevilvassdalen, som pleier å være et eldorado med mye folk i vinterferien, enten ta beina fatt eller bruke spark.

– Blir det ingen løype i vinter?

– Vi ønsker det, men det er ikke opp til oss, men til partene å avgjøre. De er interessert i å holde hånda på rattet selv gjennom frivillige avtaler. Da ønsker vi å følge det sporet, sier Espnes.

(NOTIS)

Fortsatt ikke strødd

Tidlig onsdag ettermiddag var Gjevilvassveien fortsatt ikke strødd, til tross for oppfordringer fra politiet.

– Her er det ikke strødd, nei, sier Britt Furunes til OPP når hun er på vei utover med spark tidlig onsdag ettermiddag. Etter en utforkjøring like ved Gjevilvasshytta tirsdag kveld ba politiet om at veien ble strødd. Også politiet slet med å komme fram på glatta, da også nødetatene rykke tut.

Saksbehandler Eirik Kvål ved Tekniske tjenester i Oppdal kommune bekrefter at kommunen ble kontaktet av politiet:

– Politiet tok kontakt med teknisk vakt som formidlet beskjeden videre til brøytelaget. Mer enn det kan vi ikke gjøre da dette er en privat vei, sier Kvål.

Eier og innehaver av Bakksætra, Arne Ivar Bakk, opplyser at han har strødd enkelte partier fra Osen til egen seter.

Nyetablerte Gjevilvassdalen brøytelag har tatt på seg ansvaret for brøyting av veien. OPP har forsøkt å få kontakt med representanter for brøytelag, som ikke har svart på vår henvendelse.