– Det går litt sakte med vaksineringen

– Vi synes det går litt sakte, medgir fagansvarlig for folkehelse og smittevern, Vigdis Lauritzen Thun, i Oppdal kommune overfor Radio E6.

Siden januar har kommunen fått tilsendt 600 doser av Pfizer-vaksinen, og alle er blitt brukt etter en nøye prioriteringsliste.

– Vi har nå fått vaksinert den viktigste delen av befolkningen. Alle som bor på institusjonene våre har fått dose to, og det er vi veldig glade for, sier Thun.

Torsdag skal hjemmeboende over 85 år få sin andre dose, det skjer i allsalen i kulturhuset.

– I tillegg har vi mottatt 100 doser som skal gå til helsefagarbeidere, hjelpepleiere, leger, tannleger og farmasøyter. Helsepersonellet er viktig, de har stått i dette lenge. Vi fordeler vaksinen så godt vi kan, men det er ikke enkelt, sier Thun.

Helsemyndighetene sentralt er blitt kritisert for at vaksineringen går for tregt. Mens andre land, som Israel har har gitt første dose til halvparten av landets ni millioner innbyggere, er tilsvarende tall i Norge på knapt fem prosent, eller rundt 233 000, i følge Folkehelseinstituttet.

Mens Norge i en tidlig fase av vaksineutviklingen var usikre på hvilken vaksine de ville går for, og dermed havnet lenger bak i køen, satset Israel tungt på Pfizer-vaksinen og sikret seg tilstrekkelig med leveranser som gjør at landet nå har nok doser til å vaksinere offensivt.

– Når kan innbyggerne i Oppdal være vaksinert med dagens tempo, Lauritzen Thun?

– Vi stoler på Erna Solberg og helsemyndighetene som sier at vi skal være ferdige i løpet av høsten, kanskje allerede i juli. Men da må det komme flere vaksiner etterhvert, sier Thun, som er optimistisk.

– Målet der fremme ser vi, og nå rører det på seg, det slippes blant annet opp for mer uteidrett igjen for barn og unge. Det skal bli godt å begynne å få tilbake det gamle livet sitt.

Flere kommuner har ifølge NTB bedt om at kommuner med høyt smittetrykk bør få flere vaksinedoser enn dem med lite eller ingen smitte. Nå kommer FHI med sitt innspill.

– Vi leverer et innspill til departementet om geografisk skjevfordeling i dag. Det blir offentlig når departementet har tatt en beslutning, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) til Dagbladet tirsdag.

Flere kommuner, blant annet Oslo, har flere ganger bedt om at kommuner med høyt smittetrykk bør få flere vaksinedoser enn dem med lite eller ingen smitte.