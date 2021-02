Nyheter

Det var en ulmebrann ved Oppdalsporten i 2019 som førte til at stedet, som kalles Frichs motell og Spiseri Oppdal, måtte holde stengt i seks måneder. Som følge av at stedet var stengt for renovering etter brannen, kan de heller ikke vise til svikt i omsetning basert på regnskapet i 2019.