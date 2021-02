Sjekker tre E6-traseer forbi Fagerhaug

Nyheter

– Et av målene med prosjektet er å legge E6 utenfor Fagerhaug, bekrefter prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen overfor OPP.

Den nye traseen vil bli koblet på eksisterende E6 sør for Fagerhaug sentrum, like ved flyplassen.

E6 gjennom Fagerhaug er et av de mest trafikkfarlige punktene på E6 sør for Berkåk, der det er nedsatt hastighet til 60 km/t. Som OPP har omtalt tidligere må folk krysse E6 uten gangfelt, noe både lokalbefolkningen og kommunens trafikksikkerhetsutvalg lenge har jobbet med å få etablert, i tillegg til å få senket farten.

Torsdag ble det sendt ut varsel fra Statens vegvesen, Oppdal og Rennebu kommuner om at arbeidet har startet med å utarbeide reguleringsplan for strekningen Fagerhaug - Seierdalsveien.

Det er tre alternativer som skal utredes:

Vest for dagens E6, i et område der veitraseen kan komme i konflikt med innmark og bebyggelse

Øst for Dovrebanene i mer jomfruelig terreng

Utbedring av dagens E6 med stedvis oppgradering med fartsgrense 80 km/t. Denne løsningen innebærer at E6 fortsatt går gjennom Fagerhaug med fartsgrense på 60 km/t.

De to første alternativene legger til grunn 2-3 felts vei og 90 km/t, samt at dagens E6 blir videreført som lokalvei for myke trafikkanter og saktegående kjøretøy.

– Hensikten med prosjektet er å etablere en ny effektiv og trafikksikker E6 fra Fagerhaug til Seierdalsveien. Planarbeidet skal tilrettelegge for redusert sannsynlinghet for møteulykker og redusert skadeomfang ved eventuelle utforkjøringer, heter det i dokumentet for planoppstart.

Harald Inge Johnsen, sier at utbedringen henger sammen med byggingen av ny E6 som Nye Veier bygger gjennom Rennebu, og i følge pågående reguleringsprosess skal komme øst for Kløftbrua, og trekkes videre helt frem til Seierdal.

Det gjennomføres et digitalt informasjonsmøte om planarbeidet 17. mars og fristen for å komme med innspill er satt til 7. april. Målsetningen er å sende planen til offentlig ettersyn våren 2022.