Fyller opp nybygg til 130 mill. med brukte møbler

Nyheter

– Velkommen til gards, det er utrolig stas at dere la møtet hit!

Daglig leder Tina Selbæk i Nasjonalparken næringshage var ikke rent lite stolt da hun inviterte formannskapet til nyåpnede Krux, fire år etter at hun begynte å jobbe med planene om et innovasjonssenter midt i Oppdal sentrum.

I det nye møtelokalet øverst i toppetasjen i innovasjonssenteret var politikerne samlet – og visste neppe at både stoler og møtebord i rommet er handlet på bruktmarkedet.

For Tina og kollegene har spart store beløp på å droppe nytt inventar i innovasjonssenteret som har vært en investering på 130 millioner kroner.

I NRK-serien Sløsesjokket tar Christian Strand med seerne på dynga der tonnevis av fine kontormøbler havner.

Han burde tatt seg en tur til Oppdal.

– 70 prosent av inventaret i innovasjonssenteret er kjøpt brukt. Uten å ta i tror jeg vi har redusert investeringskostnaden på møbler og utstyr med 50 prosent. Vi har spart flere hundretusen kroner, sier Tina Selbæk til OPP når hun tar med politikerne på en visningsrunde i Krux.

Inne på det såkalte styrerommet står de eneste nye møblene, resten er hentet via bekjente, bruktsalggrupper på Facebook eller på Finn. Eller fra egne kjellere.

Gjenbruk

Gjenbruk er ikke tilfeldig.

– Det har vært planlagt hele tiden, sier Selbæk som har fått hjelp til å tråle bruktbutikker både i Oslo og Trøndelag etter små juveler av norsk møbeldesign.

– Denne madrassen har jeg og mannen min Marius sovet på, sier Selbæk om madrassene inne i den store salen mot Domus.

– Der kan folk ta seg en avslappende kvil på madrassene Selbæk selv har sovet på.

Nede i etasjene har VPG for lengst åpnet, og klatresenteret har blitt det trekkplasteret mange har spådd det vil bli. Selv med restriksjoner i forhold til smittevernet, har det vært stor interesse.

– Det kokte her på lørdagen, sier lederen for klatresenteret, Tor Olav Løvold – mens Ola Husa Risan tar et forsiktig i et klatretak uten å teste den 26 meter høye klatreveggen.

Også oppe i etasjene begynner det å fylles opp.

– Møterommet skal brukes til formannskapsmøte i dag, yoga i ettermiddag og senere i dag skal vi spille inn en film om balansetrening for det svenske og norske rytterforbundet, forteller Tina Selbæk som allerede har begynt å fylle opp de 1600 kvadratmeterne som Siva har spandert på selve innovasjonssenteret midt i Oppdal sentrum. Resten av Krux består av klatresenter, treningssenter, VPG og andre forretningslokaler i 1. og 2.etasje.

115 kontorplasser

Men etter bare to uker er det allerede trangt om plassen. Totalt er det avsatt plass til 115 arbeidsplasser i innovasjonssenteret.

– Vi har 26 faste kontorer, fordelt på enkelt kontor og noen doble. Av de er det kun fire ledige plasser igjen, fordelt på tre kontor, forteller Selbæk.

Av faste plasser i åpent landskap er det kun igjen to ledige av 18 mulige.

I nordenden mot Domus finner vi det som internt har blitt kjent som «katedralen», et åpent rom med 26 fleksible kontorplasser. Smittevernrestriksjoner gjør at en kun kan bruke halvparten av disse i vinterferien.

– Vi fikk fem forespørsler om å leie her i går, og to i dag. Det er i tillegg til de som allerede har gjort avtale om såkalt fleksible kontorplasser.

Både privatpersoner og bedrifter kan inngå leieavtaler om kjøp av kontorplass for en måned, møtelokaler følger med.

– Vi har signert to avtaler, men det er 16 som vi håper å lande kontrakten med. Vi har budsjettert med 20 i løpet av året.

– Er det allerede for lite?

– Vi har noe å gå på. På messaninen i 3. etasje er det ytterligere 20 fleksible arbeidsplasser.

Det er Oppdal Næringshus som leier innovasjonssenteret av Siva, mens NasjonalparkenNæringshage drifter utleievirksomheten.

– Akkurat nå er det smittevernet som er den store utfordringen ettersom vår x-faktor er nettopp fleksibilitet og utleie av arbeidsplasser.

3D-printere

Inne på verkstedet, som de englifiserte kaller «makerspace»,står tre 3D-printere klare til bruk, det samme gjør en laserskjærer som næringshagen allerede har tatt i bruk til å lage eksklusive navneskilt i finer.Her er det doktorgradstipendiat Daniel Nygård Ege som er sjefen, han har allerede tatt imot de første på opplæring, her skal det bli crashkurs i prototyping.

– Hvis vi får lov til å ha folk her, er jeg sikker på at vi skal lykkes.

Politikerne er med på omvisningen i små grupper, ordfører Geir Arild Espnes har allerede vært på flere omvisninger.

– Jeg blir mer og mer imponert for hver gang, sier Espnes om investeringen til 130 millioner kroner som ikke har vært helt uten konflikter. Motstand mot både arkitektur, plassering og og mangel på parkeringsplasser ga bygget en trang start.

– Har det ikke vært for Tina, hadde ikke dette blitt noe av, skryter ordføreren.

Kafé og kantine kommer

Ikke alt er på plass ennå, i sørenden er det ennå ikke en kaffe å få i serveringsarealet.

– Målet er å rigge også kafeen som en innovasjonsarena og ikke som et ordinært restauranttilbud. Da hadde vi leid ut for lenger siden, vi har allerede hatt fire interessenter som ønsker det. Men vi ønsker å drive innovasjon og da må vi skru sammen en utviklingsarena også i serveringsdelen. Vi samarbeider både med matteknologimiljøet med NTNU, Oppdal videregående skole og leverandører av råvarer.

Selbæk mener etableringen av innovasjonssenteret allerede har gitt ringvirkninger for annet næringsliv og aktører.

– Vi har fått henvendelser fra virksomheter som ønsker arealer for å etablere seg i Oppdal. De har vi henvist til både kjøpesentre og andre som leier ut kontor i sentrum. Vi skaper et momentum, mener Selbæk.

– Det er fantastisk at dette blitt noe av, skryter Geir Arild Espnes som får øye på en 60-tallsofa som står i kafeen.

Ordføreren varsler øyeblikkelig at han også kan delta i gjenbruksdugnaden.

– Vi har fire barkrakker stående hjemme på garden som ikke har vært brukt på mange år. De skal du få!