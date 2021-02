Varslet fra om aggressive selgere

Nyheter

Ann-Mari Bruseth sier til OPP at en selger oppførte seg «veldig aggressivt og pågående» mot noen hun kjenner i Oppdal onsdag. Hun ønsket å varsle fra om dette, og henvendte seg til OPP for å advare andre.

– Selgeren fikk min bekjente til å oppgi personalia og så på mens han trykket inn informasjonen på en terminal han hadde med, sier hun oppgitt.

Avsnittsleder i politiet i Oppdal, Finn Skårsmoen, sier til OPP at politiet har fått flere meldinger om pågående selgere.

– Blant annet ringte en dame og oppgav at det føltes truende for henne som hadde dårlig hørsel, sier Skårsmoen.

Han sier selgerne var iført munnbind, og det er foreløpig ikke oppdalingene veldig vant til.





OPP har kontaktet NTE, som var det aktuelle selskapet selgerne kom fra. Leder for strøm og CEO for energitjenester i NTE, Kristin Wormdahl bekrefter at det har vært et team med selgere i Oppdal nå.

– Det er kjempebeklagelig om folk har fått dette inntrykket av oss. Dette skal ikke skje, sier hun. Wormdahl forklarer at selgerne har fått instrukser i forkant.

Hun forklarer at selgerne har brukt munnbind for å være forsiktige, og for å være greie mot dem de ringer på hos.

– Det er først og fremst for å være på kundenes side. Det er veldig trist hvis folk oppfatter det som truende, forklarer hun.

Etter å ha kontaktet salgsselskapet skriver Wormdahl følgende i en epost til OPP:

– Da har jeg fått snakket med lederen for salgsteamet som selger i Oppdal. Det er planen at de skal selge denne uken og neste uke. Da er de ferdige, forklarer hun. Wormdahl understreker at hun vil nøste opp i hva som kan ha skjedd.

Hun legger samtidig til at den generelle kommentaren fra salgsteamet er at de har opplevd å bli tatt veldig godt imot av oppdalingene når de har vært på besøk.