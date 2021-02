Nyheter

Seniorrådgiver Ola Røvik i Statens vegvesen sier til OPP at under kontrollen var det to forposter som kontrollerte E6 nordgående i Oppdal sentrum. En var med automatisk kameraavlesning som avslører om det er manglende forsikring, manglende godkjent EU-kontroll eller annet som viser at kjøretøyet er begjært avregistrert.