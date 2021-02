Gir penger til sommeropplevelser

Nyheter

Gjensidigestiftelsen inviterer små og store organisasjoner i hele Norge til å søke om midler til å gjennomføre sommeraktiviteter for barn og ungdom. Stiftelsen ønsker at flest mulig kan ha noe å glede seg til i sommer. Alle som vil skape sommerjobber for ungdom i tilknytning til aktivitetene, oppfordres spesielt til å søke.

Kirsti Welander er kundevalgt i Gjensidigestiftelsen.

– 2020 var et spesielt år for alle, og mange barn og ungdom fikk en utfordrende vår og sommer med få fritidsmuligheter. Nå oppfordrer jeg, på vegne av Gjensidigestiftelsen, alle lag og organisasjoner i området om å søke om midler for å skape gode sommeropplevelser for barn og ungdom Rennebu og Oppdal.

Frist 9. mars

Gjensidigestiftelsen lyser ut gavemidler under overskriften «Noe å glede seg til i sommer», og Welander håper det kommer inn søknader fra vår region også.

– Vi ber nå lag og foreninger om å kjenne sin besøkelsestid, og søke så snart de har anledning. Søknadsfristen er 9. mars, og alle søkere får svar tidlig i mai for at de skal rekke å planlegge tiltakene i god tid før ferien.

Pengene fordeles på ulike tiltak. Utfordringen som nå sendes ut til frivillige lag og foreninger er å skape aktiviteter som gir gode sommeropplevelser, samt sommerjobber for ungdom der det blir ungdommens ansvar å planlegge og gjennomføre aktivitetene.

– Det er mulig å søke om inntil 300 000 kroner per prosjekt, sier Welander.