Filmet avrenningen fra vogntoget

Nyheter

Statens vegvesen har kontroller langs veg for å sørge for bedre trafikksikkerhet for alle trafikanter. Hensikten er at alle skal komme trygt fram på norske veger, og kontrollene skal også bidra til å sikre konkurransevilkårene i bransjen og yrkesførernes arbeidsvilkår.

I en kontroll på Berkåk i går kveld ble 88 tunge kjøretøy tatt inn på kontrollplassen, hvorav 13 ble kontrollert. Fire av disse fikk kjøreforbud.

Tre vogntog fikk bruksforbud på grunn av avrenning fra fiskelast. Det ble gitt ett bruksforbud for sikthindrende hylle på dashbordet. Her ble fører også anmeldt til politiet for kjøring uten sjåførkort i fartsskriveren.

I videoen under vises hvor mye vann som kan renne ut av lasten på et vogntog. Dette vannet fryser når det faller på veibanen, og fører til glatt vei på stedet, noe som kan gi farlige situasjoner.