Betong gir fast jobb for Oddbjørn (21)

– Mange tror at det både er grisete og tungt arbeid. Det stemmer ikke.

– Det var et rett valg for meg. Jeg trives veldig godt, sier Oddbjørn Sundsethaug til OPP. I januar gikk lærlingekontrakten hos den lokale entreprenøren Olav Solberg AS ut, og i løpet av april skal han avlegge fagprøven. Det tror han går greit.